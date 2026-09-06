Tres huracanes al mismo tiempo en el Pacífico: un escenario que no se veía desde el poderoso El Niño de 2015

Las imágenes satelitales de los últimos días mostraron una escena tan impresionante como poco frecuente: tres huracanes girando simultáneamente sobre las aguas del Pacífico, en medio de una temporada que ya supera los niveles normales de actividad.

Se trata de Lowell, Karina y Marie, sistemas que llegaron a coincidir como huracanes entre el Pacífico oriental y central durante los primeros días de septiembre. Aunque se encontraban separados por miles de kilómetros y no todos representaban una amenaza directa para territorio mexicano, su presencia simultánea llamó la atención de meteorólogos.

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La imagen también funciona como una señal del cambio que está experimentando el océano. Mientras el Pacífico presenta condiciones favorables para la formación e intensificación de ciclones, el Atlántico ha mantenido una actividad inusualmente baja.

De acuerdo con la NASA, Lowell llegó a alcanzar la categoría 5 durante varias horas el 2 de septiembre, mientras Karina se intensificó hasta categoría 4. Marie, localizado al suroeste de la península de Baja California, también evolucionó hasta convertirse en huracán.

¿Qué tan raro es tener tres huracanes simultáneos?

La presencia de varios ciclones tropicales al mismo tiempo no es imposible durante el periodo de mayor actividad de la temporada, que suele alcanzarse entre agosto y septiembre. Lo extraordinario en este caso fue la intensidad que consiguieron algunos de ellos y la extensa franja del océano que ocuparon.

Un escenario comparable ocurrió a finales de agosto de 2015, cuando Kilo, Ignacio y Jimena se alinearon sobre el Pacífico central y oriental.

En aquella ocasión, los tres llegaron a ser huracanes categoría 4 simultáneamente, algo que no se había observado desde el inicio de los registros confiables. Las imágenes de los tres sistemas se convirtieron en una de las representaciones más recordadas del poderoso evento de El Niño de 2015-2016.

El episodio actual no ha sido idéntico: Lowell, Karina y Marie no mantuvieron al mismo tiempo la categoría 4. Sin embargo, la coincidencia de tres huracanes, acompañada por un categoría 5 y otro categoría 4, vuelve a colocar a 2026 entre las temporadas más llamativas de las últimas décadas.

Hasta el 3 de septiembre, el Pacífico nororiental había generado 15 tormentas con nombre y seis huracanes. La energía ciclónica acumulada de la cuenca se encontraba cerca de 50 por ciento por encima del promedio para esa fecha, según datos recopilados por especialistas y citados por la NASA.

El Niño vuelve a encender las alertas

La intensa actividad no está completamente desligada de lo que ocurre bajo la superficie del mar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que El Niño se encuentra en fortalecimiento.

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y por modificaciones en la circulación atmosférica. Sus efectos suelen favorecer la formación e intensificación de huracanes en el Pacífico oriental y central, al proporcionar aguas más cálidas y condiciones de viento más propicias.

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Al mismo tiempo, El Niño suele aumentar la cizalladura del viento en el Atlántico, dificultando que los ciclones mantengan una estructura organizada. Ese contraste ya es visible: mientras el Pacífico acumulaba seis huracanes hasta el 3 de septiembre, el Atlántico todavía no registraba ninguno.

El más reciente diagnóstico del Centro de Predicción Climática de la NOAA advierte que existe una probabilidad superior al 90 por ciento de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027.

El organismo incluso calcula un 69 por ciento de probabilidad de que, entre octubre y diciembre, alcance una magnitud histórica que supere los eventos registrados desde 1950 bajo el indicador utilizado actualmente. Esto no significa que todos sus impactos puedan anticiparse con exactitud, pero sí aumenta el riesgo de anomalías de lluvia, temperatura y circulación atmosférica en distintas regiones.

La coincidencia de Lowell, Karina y Marie no prueba por sí sola que los siguientes meses traerán más huracanes de gran intensidad. Sin embargo, sí muestra que el océano ya presenta las condiciones capaces de alimentarlos, mientras los meteorólogos mantienen la vigilancia sobre un El Niño que todavía podría fortalecerse.