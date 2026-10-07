¿Tu casa huele a humedad después de las lluvias? Esto debes revisar antes de pintar

Después de varios días de lluvia, algunas viviendas comienzan a mostrar cambios que parecen menores: un olor persistente al entrar, pintura levantada o una mancha que crece en el techo. Aunque la primera reacción suele ser limpiar y dar una nueva mano de pintura, conviene revisar qué está ocurriendo antes de gastar en reparaciones.

La humedad puede tener distintos orígenes y cada uno requiere una solución diferente. Cubrir sus señales sin atender la causa puede hacer que el problema reaparezca, incluso después de renovar paredes y techos.

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¿Filtración, fuga o condensación?

Una mancha que aparece o aumenta cuando llueve puede orientar hacia una filtración por la azotea, las paredes exteriores o los sellos de las ventanas. Sin embargo, su ubicación no siempre permite identificar exactamente por dónde entra el agua.

Si la zona permanece húmeda aunque hayan pasado varios días sin lluvia, también conviene descartar una fuga en tuberías. En cambio, las gotas en ventanas y superficies frías pueden relacionarse con condensación: ocurre cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con una superficie de menor temperatura.

Bañarse con agua caliente, cocinar y secar ropa dentro de casa pueden aumentar la humedad interior, especialmente si hay poca ventilación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda mantener la humedad relativa por debajo del 60%, idealmente entre 30 y 50%.

Estas señales ayudan a orientar una revisión, pero no sustituyen el diagnóstico de un profesional cuando el daño es persistente.

Pintar encima puede salir más caro

La EPA advierte que no se debe pintar ni sellar una superficie con moho. Primero hay que corregir el problema de agua, limpiar y secar; de lo contrario, la pintura puede desprenderse y el crecimiento reaparecer.

También recomienda secar las áreas y objetos mojados dentro de las primeras 24 a 48 horas para reducir la posibilidad de que se desarrolle moho. Si hubo daños extensos o contacto con aguas negras, debe buscarse atención especializada.

Perfumar la habitación puede disimular el olor por un momento, pero no elimina la fuente de humedad.

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¿Cuándo revisar la impermeabilización?

Profeco recomienda inspeccionar periódicamente el techo para detectar filtraciones. Antes de aplicar un impermeabilizante, conviene revisar el estado de la superficie y seguir las instrucciones de preparación, aplicación y secado del fabricante.

Si en temporadas anteriores hubo filtraciones cerca de la instalación eléctrica, la dependencia aconseja solicitar una revisión profesional.

Para facilitar el diagnóstico, se pueden tomar fotografías de las manchas y registrar cuándo aparecen o cambian. Saber si aumentan después de una lluvia o permanecen incluso en días secos ayuda a explicar el problema y elegir la reparación adecuada.