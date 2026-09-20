¿Tu celular no recibió la alerta del Simulacro Nacional? Estas podrían ser las razones

La alerta enviada a millones de celulares durante el Segundo Simulacro Nacional sorprendió a algunos usuarios por su sonido, mientras que otros aseguraron no haber recibido ningún mensaje. La diferencia puede estar relacionada con el equipo, la cobertura o su configuración.

El ejercicio se realizó el sábado 19 de septiembre mediante el sistema de alertamiento por telefonía celular. A diferencia de un mensaje SMS o una notificación de alguna aplicación, el aviso se transmite mediante la tecnología de difusión celular, conocida como Cell Broadcast.

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Este mecanismo permite enviar simultáneamente un mensaje a los dispositivos conectados a las antenas ubicadas dentro de una zona determinada. No requiere saldo, datos móviles, conexión a internet ni la instalación de una aplicación.

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¿Por qué algunos celulares no recibieron la alerta?

Una de las posibles causas es que el dispositivo estuviera apagado, en modo avión o fuera del área de cobertura en el momento de la transmisión. También puede ocurrir que el modelo sea antiguo, no sea compatible con la tecnología utilizada o tenga desactivadas determinadas alertas gubernamentales.

El uso de una tarjeta SIM o eSIM de un operador compatible también puede influir. Apple señala que las alertas gubernamentales están activadas de manera predeterminada en los equipos compatibles, aunque su recepción depende de la red del operador y de las condiciones de cobertura.

Además, la ruta para revisar estas funciones cambia según la marca, el modelo y la versión del sistema operativo.

¿Cómo revisar las alertas en Android?

Google recomienda ingresar a Configuración, seleccionar Notificaciones y posteriormente buscar Alertas de emergencia inalámbricas. Desde ese apartado pueden consultarse las categorías disponibles, el historial de avisos y las opciones de sonido o vibración.

En algunos dispositivos, la función aparece dentro de Seguridad y emergencia. El nombre y la ubicación pueden variar de acuerdo con el fabricante.

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¿Y en un iPhone?

Los usuarios de iPhone pueden dirigirse a Configuración, entrar a Notificaciones y desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla. Ahí debe aparecer la sección Alertas gubernamentales.

Apple advierte que esta función necesita una SIM o eSIM de un operador compatible. Algunas alertas, además, no pueden desactivarse debido a las disposiciones de cada país.

No recibir el mensaje durante el simulacro no significa necesariamente que el teléfono esté averiado. Sin embargo, revisar la configuración, mantener actualizado el sistema operativo y confirmar la compatibilidad con la compañía telefónica puede ayudar a que el dispositivo reciba futuros avisos de emergencia.