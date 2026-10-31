¿Tu celular termina en 5? Este 31 de octubre vence el plazo para registrarlo

El cierre de octubre trae una fecha que algunos usuarios de telefonía móvil deben revisar para evitar quedarse sin llamadas, mensajes y datos. El calendario de registro de líneas celulares en México llega este sábado a un nuevo vencimiento.

Aunque el proceso continuará durante noviembre y diciembre, este 31 de octubre de 2026 termina el plazo para vincular las líneas de prepago cuyo número finaliza en 5, de acuerdo con el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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¿Qué líneas podrían quedarse sin servicio?

La medida corresponde a los números de prepago con terminación 5 que todavía no hayan completado la vinculación con la identidad de su titular.

Una vez vencida la fecha, las compañías telefónicas deberán suspender los servicios de las líneas pendientes dentro de las siguientes 72 horas. Por ello, la suspensión puede aplicarse durante los primeros días de noviembre.

El calendario escalonado está dirigido a las líneas de prepago pendientes de vinculación. La CRT explicó que las de pospago que ya están asociadas con una persona desde su contratación no requieren un nuevo trámite.

¿Cuántas líneas celulares se han registrado en México?

En el último corte oficial localizado, publicado el 19 de octubre y con información al día 18, la CRT reportó 96 millones 347 mil 821 líneas vinculadas en todo el país.

La cifra representa un avance de 80.3 por ciento del universo que la autoridad espera registrar, considerando una depuración de aproximadamente 25 millones de líneas en desuso, entre ellas chips promocionales y tarjetas utilizadas de manera temporal.

Para los números terminados en 4, cuyo plazo venció el 15 de octubre, se habían vinculado 9 millones 928 mil 170 líneas.

Además, un millón 21 mil 939 líneas de esa terminación que habían sido suspendidas recuperaron el servicio después de completar el procedimiento.

Ese comunicado no ofrece un total nacional acumulado de líneas suspendidas ni un balance correspondiente al vencimiento de este 31 de octubre.

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¿Se pierde el número si suspenden la línea?

La suspensión por falta de vinculación permite recuperar el servicio al completar el registro ante la compañía telefónica.

Mientras se encuentre restringida, la línea conserva la posibilidad de llamar a números de emergencia, de atención ciudadana y a su operador, además de recibir alertas sísmicas.

El trámite se realiza directamente con la empresa que presta el servicio, mediante sus canales oficiales o en sus centros de atención. La vinculación asocia el nombre y la CURP del titular con su número telefónico; una vez concluida, se restablecen llamadas, mensajes y datos móviles.

Transformación Digital

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¿Qué terminaciones siguen en noviembre?

Después del vencimiento de hoy, el calendario pendiente queda de la siguiente manera:

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.

Los usuarios pueden realizar la vinculación antes de su fecha límite y evitar que el trámite pendiente termine por interrumpir su servicio.