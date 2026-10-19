¿Tu mastografía salió sospechosa? Estos son los pasos que siguen

Recibir una llamada para regresar después de una mastografía puede provocar miedo y muchas preguntas. ¿Encontraron algo?, ¿hay que repetir el estudio?, ¿será necesaria una biopsia? La respuesta depende de lo que muestran las imágenes y de la valoración médica.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre, conocer qué sigue después del estudio también forma parte de la detección oportuna.

Un resultado anormal no confirma, por sí mismo, que exista cáncer, explica la Secretaría de Salud. Sin embargo, sí requiere atender las indicaciones para aclarar qué se encontró.

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¿Por qué pueden pedirte otros estudios?

En ocasiones, las imágenes iniciales no permiten llegar a una conclusión y es necesario obtener otras proyecciones o compararlas con mastografías anteriores.

Dependiendo del hallazgo, el personal médico puede indicar una mastografía diagnóstica o un ultrasonido. Este último ayuda, por ejemplo, a distinguir si un bulto contiene líquido o es sólido.

Por ello, que te llamen para completar la revisión tampoco equivale automáticamente a un diagnóstico de cáncer.

¿Qué significa BI-RADS en el resultado?

Los informes utilizan una clasificación llamada BI-RADS para describir los hallazgos y orientar el seguimiento. Sus números no representan etapas del cáncer.

De manera general, se interpretan así:

BI-RADS 0: el estudio está incompleto; hacen falta imágenes adicionales o comparación con estudios previos.

BI-RADS 1 y 2: resultado negativo o hallazgos benignos; se continúa con las revisiones indicadas.

BI-RADS 3: hallazgo probablemente benigno; suele requerir vigilancia con un nuevo estudio a los seis meses.

BI-RADS 4: hallazgo sospechoso que requiere valoración para confirmar o descartar malignidad, habitualmente mediante biopsia.

BI-RADS 5: hallazgo altamente sugestivo de cáncer que requiere biopsia.

BI-RADS 6: cáncer previamente confirmado mediante biopsia.

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¿Qué pasa si indican una biopsia?

La biopsia permite obtener una muestra de tejido para examinarla y establecer el diagnóstico. Que se solicite este procedimiento significa que es necesario investigar el hallazgo.

La Secretaría de Salud señala que el resultado permite distinguir entre una lesión benigna y una maligna; a partir de ello se determina si hace falta tratamiento y la atención correspondiente.

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No dejes pendiente el resultado

Después de una mastografía, es importante recoger el informe y aclarar con el personal médico qué seguimiento corresponde. Si no te han entregado el resultado, comunícate con la unidad donde se realizó.

Ante un bulto nuevo, secreción del pezón o cambios persistentes en la piel de la mama, solicita valoración aunque tu próxima mastografía todavía no esté programada.