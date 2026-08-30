¿Tu número celular termina en 1? Este lunes vence el plazo para registrarlo

El calendario para registrar las líneas de telefonía celular en México tendrá este lunes 31 de agosto su segundo vencimiento. En esta ocasión, deberán completar el trámite los usuarios cuyo número termine en 1 para evitar la suspensión temporal del servicio.

La medida forma parte del proceso obligatorio de vinculación de cada línea móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular o con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cuando pertenece a una empresa.

El primer corte ocurrió el pasado 15 de agosto y correspondió a los números terminados en cero. La experiencia permite dimensionar lo que podría ocurrir con quienes dejen pasar la nueva fecha límite.

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Millones de líneas fueron suspendidas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó inicialmente que, al corte del 19 de agosto, al menos 2.6 millones de líneas terminadas en cero habían sido suspendidas por no completar el registro a tiempo.

Sin embargo, la suspensión no significó la pérdida definitiva del número. Entre el 16 y el 25 de agosto, 3 millones 627 mil 213 líneas recuperaron el servicio después de que sus titulares realizaron la vinculación correspondiente.

La diferencia entre ambas cantidades se explica porque la cifra de 2.6 millones correspondía a un corte preliminar, mientras que las suspensiones y posteriores reactivaciones continuaron durante los días siguientes.

Con estas incorporaciones, el número de líneas terminadas en cero que ya estaban registradas llegó a 10 millones 949 mil 349, de un universo aproximado de 12.2 millones.

En todo el país, el registro acumulado alcanzó 75 millones 852 mil 485 líneas, equivalentes al 52.68 por ciento de los aproximadamente 144 millones de números contemplados por la autoridad. Esto significa que todavía permanecían pendientes alrededor de 68.1 millones de líneas.

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Gobierno de México

¿Cuándo podrían suspender las líneas terminadas en 1?

Los usuarios con números terminados en 1 tienen hasta este lunes 31 de agosto para efectuar el trámite. Después del vencimiento, las compañías telefónicas contarán con un periodo de hasta 72 horas para restringir las líneas que continúen sin vinculación.

Una línea suspendida no podrá realizar ni recibir llamadas ordinarias, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles. No obstante, conservará la posibilidad de comunicarse con los números de emergencia y con el centro de atención de su compañía.

Para recuperar el servicio, será necesario completar el registro mediante la aplicación o plataforma oficial de la empresa telefónica, o acudir a uno de sus centros de atención. La reactivación deberá efectuarse una vez validada la información.

El trámite es gratuito y también puede realizarse anticipadamente, sin esperar la fecha correspondiente al último dígito del número.

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¿Cuáles son las siguientes fechas?

Después de las líneas terminadas en 1, el calendario continuará de la siguiente manera:

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.

Los accesos oficiales de cada compañía pueden consultarse en el portal Registra tu Línea.