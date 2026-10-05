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¿Tu perro necesita suéter? Cómo saber si realmente tiene frío

Antes de ponerle suéter, revisa si realmente lo necesita.

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REDACCIÓN WEB
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Llega una mañana fresca y, antes de salir a pasear, aparece el suéter del perro. Algunos se dejan vestir sin problema; otros ponen una cara que parece decir: “Señora, suélteme, ya tengo mi propio pelo”. Pero, más allá de la fotografía, ¿cómo saber si necesitan esa capa adicional?

En el marco del Día Mundial de los Animales, que se conmemora cada 4 de octubre, vale la pena revisar una costumbre que puede ayudar a ciertas mascotas, siempre que se considere su tamaño, pelaje, edad y salud.

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¿Cuáles perros pueden necesitar abrigo?

La organización veterinaria PDSA explica que los perros pequeños, de pelo fino o escaso, con bajo peso, de edad avanzada o enfermos pueden sentir frío más rápidamente.


Un chihuahua o un galgo pueden beneficiarse de una prenda durante un paseo frío. También los xoloitzcuintles sin pelo y los perros cuyo pelaje fue recortado muy corto pueden necesitar protección adicional.


Los cachorros y los adultos mayores requieren especial atención. En cambio, un perro adulto sano con pelaje abundante, como un husky o un malamute, generalmente tolera mejor el frío y puede no necesitar suéter mientras permanece activo.


Eso tampoco significa que pueda quedarse indefinidamente a la intemperie: todos necesitan acceso a un refugio seco y protegido.


Las señales que conviene observar


Si durante el paseo comienza a temblar, reduce el paso o parece no tolerar el ambiente, lo adecuado es regresar a un lugar cálido. Ponerle ropa y continuar la caminata no siempre resuelve el problema.


No existe una temperatura única a partir de la cual todos los perros deban usar suéter. También influyen el viento, la humedad, el tiempo de exposición y qué tan acostumbrado está el animal al clima.


Además, un temblor persistente no debe atribuirse automáticamente al frío. Si continúa en un ambiente confortable o aparece con otros cambios de conducta, conviene consultar al veterinario.


La somnolencia marcada, desorientación, falta de coordinación o un colapso tras la exposición al frío requieren atención veterinaria inmediata.


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Errores al ponerles ropa


La prenda debe permitir caminar, correr y hacer sus necesidades sin dificultad. Una demasiado ajustada limita sus movimientos; una holgada puede atorarse o provocar tropiezos.


Si el perro intenta quitársela, se rasca, se frota contra muebles o muestra estrés, hay que retirarla y revisar el ajuste. La adaptación puede hacerse gradualmente, con premios y sesiones cortas, sin forzarlo.


Otro error es mantenerlo abrigado en una casa cálida: puede acumular calor innecesariamente. También conviene cambiar cualquier prenda mojada y supervisarlo mientras la utiliza para evitar enganches.


Un suéter puede ser útil, pero no sustituye una cama seca, protección contra corrientes de aire y paseos adecuados a sus condiciones. La decisión debe partir de cómo se encuentra el perro, aunque su expresión frente al guardarropa familiar diga bastante.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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