Ubican 'amenazas de tiroteo' en dos secundarias de Lerdo, Durango

Dos amenazas de supuestos ataques armados en escuelas secundarias del municipio de Lerdo, Durango, generaron preocupación entre directivos, alumnos y padres de familia, luego de que en uno de los planteles a pareciera un mensaje en redes sociales y en el otro una advertencia escrita en la puerta de los sanitarios , por lo que solicitaron la intervención de las autoridades de seguridad.

En la Benito Juárez

El primer caso se registró en la Escuela Secundaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Ciudad Juárez, perteneciente al municipio de Lerdo, donde varios estudiantes informaron a la directora sobre la existencia de una cuenta de TikTok denominada “Profes Quemados de la Benito”, en la cual se había publicado un mensaje con la leyenda “Al rato balacera”.

Ante esta situación, personal del plantel comenzó a revisar la publicación, aunque la cuenta fue eliminada posteriormente; sin embargo, se lograron conservar capturas de pantalla del mensaje. Tras el reporte, las autoridades acordaron con la directora mantener vigilancia en los alrededores de la institución y atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la comunidad estudiantil.

En la Secundaria Rafael Martínez

El segundo hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Rafael Martínez Castañeda, ubicada sobre la calle Miguel Alemán, en la cabecera municipal de Lerdo, donde un trabajador administrativo descubrió una amenaza mientras realizaba un recorrido de supervisión por las instalaciones educativas, situación que también fue comunicada a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, el trabajador encontró en la puerta de los sanitarios un mensaje escrito con plumón rojo que decía “Tiroteo mañana”, por lo que decidió informar a elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de vigilancia. Los agentes acudieron al plantel y se entrevistaron con la directora, quien solicitó presencia policiaca durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Finalmente, las autoridades acordaron reforzar la vigilancia en ambos planteles para brindar tranquilidad a estudiantes, maestros y padres de familia.

Aunque este tipo de amenazas se ha p

resentado en otras instituciones educativas y algunas han resultado ser bromas de alumnos, los reportes serán atendidos de manera preventiva, sin que hasta el momento se haya confirmado la existencia de una amenaza real o se haya informado sobre personas identificadas como responsables.