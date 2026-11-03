UFC: Cain Velásquez habla por primera vez de la persecución a tiros que lo llevó a prisión

El excampeón de peso completo de UFC, Cain Velásquez, ofreció el relato más detallado hasta ahora sobre los hechos que derivaron en su encarcelamiento, al asegurar que actuó impulsado por la desesperación tras las acusaciones de abuso sexual contra su entonces hijo de cuatro años. Durante una extensa entrevista en el programa de Shawn Ryan, el peleador explicó que todo comenzó cuando el menor le reveló situaciones ocurridas en la guardería a la que asistía.

El conflicto que llevó a Velásquez a prisión

Velásquez recordó que él y su familia acudieron inmediatamente a las autoridades, convencidos de que el proceso legal resolvería el caso. Sin embargo, dijo que su frustración creció cuando Harry Goularte, señalado por las acusaciones y quien ha negado los cargos, fue liberado bajo supervisión judicial mientras el proceso seguía abierto. Ver el sufrimiento de su hijo y de su esposa terminó por llevarlo a un límite emocional.

“Lo perdí. Perdí las ganas de vivir. No me importaba morir. No me importaba nada. Estaba en un lugar diferente en ese momento”, relató el exmonarca de UFC al describir el instante en que decidió seguir el vehículo de la familia Goularte.

El 28 de febrero de 2022 se produjo una persecución de aproximadamente 11 millas en California. Durante el recorrido, Velásquez embistió el vehículo y disparó en repetidas ocasiones con una pistola calibre .40. Su objetivo era Goularte, pero quien resultó herido fue su padrastro, Paul Bender, que sobrevivió a las lesiones. El propio peleador reconoció que también puso en riesgo a personas ajenas al conflicto.

Mantiene su enfoque en su familia

A diferencia de lo que frecuentemente se afirma en redes sociales, Velásquez no mató a nadie. Tras declararse sin oposición a diversos cargos relacionados con el caso, fue sentenciado a cinco años de prisión en marzo de 2025. El tribunal le acreditó 1,283 días ya cumplidos entre detención, arresto domiciliario y otras restricciones judiciales.

Después de pasar alrededor de 11 meses en una prisión estatal, obtuvo la libertad condicional en febrero de 2026. Desde entonces ha agradecido públicamente el apoyo recibido y asegura estar concentrado en su familia, mientras el proceso penal contra Goularte continúa pendiente de resolución: “Sus palabras de aliento me levantaron constantemente”, expresó tras recuperar su libertad.