Últimos días del Mes del Testamento en Durango: ¿cuánto cuesta y hasta cuándo puedes aprovecharlo?

Septiembre está por terminar y, con él, la campaña que permite elaborar un testamento a precio preferencial en Durango. Quienes han pospuesto el trámite todavía pueden acudir a una notaría, aunque conviene consultar la disponibilidad de citas antes de que concluya el mes.

El Colegio de Notarios del Estado de Durango informó que la tarifa de la campaña 2026 es de mil 900 pesos más IVA, equivalente a 2 mil 204 pesos. El precio preferencial fue anunciado para septiembre y, hasta ahora, no se ha informado una ampliación para este año.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar con la notaría el importe final y preguntar si las características del documento podrían implicar algún gasto adicional.

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¿Qué necesitas para hacer tu testamento?

Pueden otorgar testamento las personas mayores de 16 años. Para comenzar, se requiere una identificación oficial con fotografía, CURP, datos generales de quien hará el documento y los nombres completos de las personas que serán mencionadas en él.

No hace falta llegar con el testamento redactado. La persona interesada explica al notario cómo desea disponer de sus bienes y derechos, y recibe orientación para dejar su voluntad asentada legalmente. Tampoco es necesario preparar una lista de todas sus propiedades ni presentar las escrituras de una casa para nombrar herederos.

En términos generales, no se requieren testigos. Estos pueden solicitarse en circunstancias específicas, por ejemplo, cuando quien hace el testamento tiene una discapacidad visual o auditiva. Si una limitación física le impide trasladarse, puede preguntar a la notaría si es posible recibir atención en su domicilio y bajo qué condiciones.

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¿Habrá descuento también en octubre?

La vigencia anunciada para Durango corresponde a septiembre. En 2025 la campaña se extendió debido a la demanda, pero hasta ahora no se ha comunicado una prórroga para este año. Por ello, quienes quieran aprovechar la tarifa vigente deben consultar directamente con una notaría antes de que termine el mes.

Hacer un testamento no significa entregar los bienes de inmediato: sus disposiciones se aplican después del fallecimiento. Además, el documento puede modificarse si cambian las decisiones de quien lo otorgó.

Para localizar una notaría o resolver dudas, el Colegio de Notarios del Estado de Durango atiende en el 618 825 6522, de 9:00 a 15:00 horas. La orientación durante la campaña es gratuita.