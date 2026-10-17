Vacunas para mujeres adultas contra el VPH están escasas en Durango

La Secretaría de Salud de Durango recibe cantidades limitadas de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) para mujeres adultas, dosis que se agotan rápidamente, mientras la Federación analiza si amplía su uso dentro del programa de vacunación.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud estatal, reconoció que el suministro es insuficiente para atender la demanda y explicó que la mayor parte del programa está enfocada en la prevención entre niñas y niños de quinto grado de primaria.

Cuestionado sobre por qué todavía no se vacuna a todas las mujeres adultas, el funcionario señaló que las pocas dosis que llegan a la entidad se terminan en poco tiempo, por lo que la disponibilidad limita la cobertura de este grupo de población.

¿De quién depende?

Indicó que la incorporación de más personas al esquema de vacunación depende de decisiones de las autoridades federales, pues todavía se analiza la utilización de la vacuna antes de someter el tema a consideración del Consejo Nacional de Salud para la Vigilancia Epidemiológica (Conasavi), instancia a la que hizo referencia durante la entrevista.

Una vez que se autorice su incorporación o ampliación y se apruebe la compra correspondiente, explicó, se podrá avanzar en el suministro de más dosis.

Nájera Torres no precisó cuántas vacunas contra el VPH recibe actualmente Durango ni el número de mujeres adultas que permanecen pendientes de inmunización.

El funcionario también fue cuestionado sobre otros aspectos relacionados con la evaluación de los programas de salud, ante lo cual sostuvo que la Secretaría se basa en estudios científicos para emitir conclusiones sobre sus resultados.