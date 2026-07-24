Valentín Lavín, edil de Temoac recién asesinado estaría involucrado en el crimen del activista Samir Flores

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, brindó más detalles sobre el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Levin Romero.

El alcalde asesinado días atrás era investigado por los delitos de asesinato contra el activista Samir Flores y Sandra Camacho; es de mencionar que Samir Flores fue asesinado en el año 2019, mientras que Sandra Camacho fue asesinada en su hogar en marzo del presente año.

"Lamentablemente son estos dos hechos que está relacionado el alcalde, que fue denunciado, los homicidios de Samir Flores Soberanes y de Sandra Rosa Camacho Flores", dijo el secretario de seguridad.

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Investigación sobre el alcalde de Temoac

Luego del asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el edil se encontraba bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado local llamado "Los Aparicio" y "Los Huazulco".

"El presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas, conocidas como Los aparicio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos" dijo, Harfuch.

Por su parte, se señaló que está bajo línea de investigación y se encuentra detenida su suegra Andrea "N", alias La Patrona, quien fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras criminales, así como también su suegro como parte de las investigaciones.

El alcalde ya había sufrido un atentado en enero mientras continuaba bajo investigación y se le vinculaba públicamente con diversos hechos violentos en la zona.

​Tenía señalamientos por el homicidio de Félix Ovielo Campo, quien previamente había recibido amenazas de la familia del edil.

"Tenía rivalidad con otros grupos delictivos, que es una de las líneas de investigación sobre el homicidio. Es importante mencionar también otra línea de investigación que había por el alcalde, el 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos personas; de esto también hay una investigación en curso donde se le señalaba al exalcalde por su autoridad intelectual sobre su posible participación", añadió Harfuch, refiriéndose a los activistas Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores.

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¿Qué se sabe del asesinato de Sandra Camacho y Samir Flores?

Su nombre completo, Sandra Rosa Camacho Flores, fue asesinada el 26 de marzo del presente año por sujetos armados que irrumpieron en su domicilio ubicado en la cabecera de Temoac, demarcación del oriente de Morelos.

En agosto del año pasado, Camacho denunció a Margarita González, gobernadora de Morelos, la inseguridad que padecía su pueblo, mencionando que a una familia relacionada con el alcalde Temoac, quien fuera responsable de cobro de piso a comercios grandes y pequeños, además de generar actos de violencia en el pueblo.

"Es una familia la que está en todo esto. Mucha gente no presenta denuncias por temor a represalias o a que les disparen. Hace unos 15 días balearon una casa porque cobraron piso y no los atendieron; entonces, van y atacan la vivienda de la persona".

"Así es en todos lados; todo el tiempo se escuchan balaceras. Necesitamos que la Guardia Nacional venga. Tenemos un espacio para darles alojamiento; queremos que la paz regrese a Temoac", expuso Sandra Rosa ante Margarita González, quien prometió investigar.

Mientras que Samir Flores, activista indígena nahuatl, murió al ser atacado a balazos en 2019, a la edad de 36 años.

El activista recibió al menos cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza, bala que inmediatamente le arrebató la vida. Los hechos sucedieron a las afueras de su domicilio ubicado en Amilcingo, Morelos. Flores era una de las figuras principales del proyecto integral Morelos.

Por ulltimo señalo, Omar Garcia Harfuch, secretario de seguridad, que: "La línea de investigación, específicamente, de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local, nosotros con la Fiscalía del Estado y FGR en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, esta era una de las líneas y uno de los delitos por los que se estaba investigando al alcalde, específicamente por estos dos homicidios".