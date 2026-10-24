Vecinos de la colonia Valle Verde temen daños a vialidad recién inaugurada

Después de años de espera, vecinos de la colonia Valle Verde, en el municipio de Durango, ya cuentan con una vialidad principal pavimentada que atraviesa la zona. Sin embargo, solicitan mejoras o la pavimentación de las calles aledañas, porque se encuentran llenas de tierra y temen que su estado provoque daños en la nueva infraestructura.

Rafael Ramírez Muñoz, representante de Defensa Ciudadana, comentó que antes de la pavimentación de esta vialidad, la colonia no había sido tomada en cuenta. No obstante, consideró que también es necesario arreglar las calles aledañas, que son de terracería y se convierten en lodazales durante las lluvias.

Explicó que han observado que la avenida Paseo de la Ferrería, recientemente pavimentada, ya presenta acumulación de tierra y lodo, por lo que consideran que, en dos años, el pavimento podría quedar completamente dañado.

“Entonces, ya en un año o dos se va a deshacer ese pavimento, se va a afectar. Lo que queremos es que se amplíe tantito en cada bocacalle para que se proteja más la obra”, indicó Ramírez Muñoz.

Señaló que buscan que las autoridades municipales mejoren algunas de las calles aledañas o, al menos, las dejen en condiciones transitables, además de colocar la cordonería y las banquetas que se requieren.

“Es la nueva vialidad que inauguraron, está bien, pero me refiero a que, por ejemplo, las contracalles suben mucha tierra al pavimento. Entonces, ahorita, si van ustedes, ya es pura tierra el pavimento”, afirmó.

La avenida Paseo de la Ferrería fue inaugurada por las autoridades municipales y estatales el pasado 5 de octubre, con el objetivo de reducir la carga vehicular en el bulevar Domingo Arrieta.

De acuerdo con la información pública sobre la obra, se pavimentaron dos kilómetros con cuatro carriles, con una inversión de más de 39 millones de pesos.