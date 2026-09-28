Vinculan a expolicía federal por desaparición forzada y homicidio cometido en Durango

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en la vinculación a proceso de Georgina “N”, quien se desempeñaba como servidora pública en el área de seguridad y es señalada por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja, cometidos en marzo de 2022 en el municipio duranguense de Vicente Guerrero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron cuando la imputada presuntamente condujo e ingresó a la víctima a un vehículo; días después, el afectado fue localizado sin vida , lo que motivó las pesquisas ministeriales a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

Tras girarse el mandamiento judicial correspondiente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, logrando el traslado de la sospechosa para ponerla a disposición de un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Durango.