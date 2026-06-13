Vinculan a proceso a 15 detenidos por posesión de armamento en Loma de Praxedis

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de 15 personas por su probable responsabilidad en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de un operativo realizado en el municipio de Durango.

Los imputados, identificados como Benjamín, José, Eduardo, José, Samuel, Ángel, Néstor, José, Abraham, Rodolfo, Israel, Édgar, Jesús, Daniel y Luis, fueron presentados ante la autoridad judicial por la probable posesión de armamento y municiones de uso restringido.

El juez de control determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán internados en el Centro Federal de Reinserción Social No. 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal continuará integrando datos de prueba dentro de la carpeta de investigación.

Las indagatorias se iniciaron a partir de la puesta a disposición realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes efectuaron la detención de los 15 hombres en la localidad de Praxedis Guerrero, perteneciente al municipio de Durango.

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron una ametralladora, dos armas de fuego, 18 cargadores, 838 cartuchos útiles y cinco camionetas, todo lo cual quedó a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones.

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La FGR presentó los datos de prueba ante el juez, quien resolvió vincular a proceso a los detenidos por los delitos previstos en la legislación federal en materia de armas de fuego y explosivos, además de mantenerlos privados de la libertad mientras avanza el procedimiento penal.