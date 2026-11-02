Vinculan a proceso a 'El Chino', agricultor acusado de extorsión a ejidatarios de Gómez Palacio

Carlos “N”, alias “El Chino”, fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un ejidatario del municipio de Gómez Palacio, detalló la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

Sobre la acusación en su contra, se sabe que desde septiembre de 2025 la víctima comenzó a recibir llamadas en las que le exigían pagos por el acceso al agua del módulo de riego número 5, conocido como Brittingham.

Aparentemente, "El Chino" exigía cantidades que iban desde los 9 mil pesos y que se incrementaban hasta los 20 mil pesos por hectárea.

Las amenazas en contra de la víctima incluían la suspensión del suministro, la obligación de vender su cosecha a determinadas personas e incluso la privación de su libertad.

El 29 de noviembre de 2025, presuntamente Carlos “N” y José Carmen “N” —quien también fue involucrado en el caso y supuestamente encabezaba las exigencias monetarias— acudieron a las parcelas del ejido 6 de Octubre, donde exigieron a la víctima la entrega del dinero a cambio del acceso al agua de riego.

El afectado entregó 15 mil pesos en efectivo; sin embargo, los agresores le manifestaron que dicha cantidad era insuficiente y que debía cubrir un monto mayor.

Las exigencias económicas también habrían generado afectaciones a las actividades agrícolas de la víctima y de otros productores del ejido.

Mediante una orden de aprehensión cumplimentada el 22 de octubre de 2026, elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro de la FGED, en colaboración con sus homólogos del estado de Chihuahua, realizaron la detención de Carlos “N” en Ciudad Juárez.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1 de Durango y puesto a disposición de la autoridad judicial.

El 23 de octubre se celebró la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó su vinculación a proceso, mientras que la defensa y el imputado se acogieron a la duplicidad del término constitucional. Durante dicha audiencia, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

En la continuación de la audiencia, realizada el 28 de octubre de 2026, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 28 de diciembre de 2026.