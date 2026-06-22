Vinculan a proceso a policía estatal detenido por robo de auto y portación de armas en Durango

El pasado domigno 14 de junio, elementos de Ejército Militar y Guardia Nacional realizaron la detención de un policia estatal en la ciudad de Durango, luego de que tras una revisión se percataron de que el vehículo que conducía tenía reporte de robo y hoy ha sido vinculado a proceso.

Los hechos ocurrieron en la colonia Luis Echeverria cerca de las 11:50 horas, cuando indicaron a un vehículo Chevrolet, línea Cavalier, color azul, detenerse. Una vez que checaron los papeles de la unidad, se encontró que había sido robado en el estado de Sinaloa.

No obstante, además de esto, en una revisión de la unidad fue posible encontrar dos armas de fuego, motivo por el que Eli Humberto "N" fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

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A una semana de los hechos, este lunes 22 de junio se informó que, tras una investigación a cargo de Ministerio Público y encontrar las puebas correspondiente, el detenido fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de robo equiparado.

Eli Humberto "N" fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 para continuar su proceso jurídico.

La información asegura que se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.