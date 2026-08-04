Vinculan a proceso a presunto feminicida de Juana en fraccionamiento Domingo Arrieta

La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo la vinculación a proceso de José Arturo, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de Juana Quiñonez Montenegro, de 61 años de edad, quien falleció a consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 31 de julio, alrededor de las 02:20 horas, al interior de un domicilio ubicado en la calle Pedro Ávila Nevárez, del fraccionamiento Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.

La investigación establece que el ahora imputado se encontraba en el inmueble junto con su esposa, con quien sostuvo una discusión. Presuntamente, durante el altercado sacó un arma de fuego tipo escuadra y realizó varios disparos en contra de la mujer, provocándole lesiones de gravedad.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al lugar acudieron corporaciones de seguridad y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima y la trasladaron a la clínica del ISSSTE. Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el sitio, agentes de la Policía Estatal detuvieron en flagrancia a José Arturo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, la representación social integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual cumplirá en el Centro de Reinserción Social No. 1, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.