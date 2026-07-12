Wimbledon 2026: Jannik Sinner se corona bicampeón tras vencer a Alexander Zverev

El All England Club atestiguó la consagración definitiva del indiscutible rey del césped. En una batalla épica sobre la mítica Pista Central, Jannik Sinner revalidó con creces su corona en Wimbledon 2026 tras derrotar a Alexander Zverevpor 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4. El italiano ratificó su condición de número uno mundial, neutralizando el intento del titán alemán de adjudicarse el codiciado doblete veraniego.

Su trayecto demandó una resiliencia formidable tras el estrepitoso tropiezo en Francia ante Juan Manuel Cerúndolo. En Londres, superó a Miomir Kecmanović en cinco dramáticos sets, encadenando luego triunfos muy solventes ante Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki y Jan-Lennard Struff. El golpe definitivo aconteció en las semifinales, donde desmanteló de forma categórica a Novak Djokovic en tres sets corridos de alto nivel.

Zverev logró responder y tensar el compromiso

La definición arrancó con una paridad absoluta desde el fondo. Ambos contrincantes defendieron sus respectivos servicios con extrema autoridad, obligando a resolver la primera manga en un desempate que Zverev capturó 9-7 tras un vibrante duelo en la red. Sin inmutarse en lo absoluto por la adversidad, el transalpino ajustó su devolución en el segundo episodio, respondiendo con un contundente 7-2 en otro vibrante tie-break.

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El punto de inflexión ocurrió en el tercer set, empatados a tres. Zverev dispuso de un punto de quiebre crucial, pero Sinner lo neutralizó con un drop shot que provocó el infortunado resbalón del germano, afectando severamente su rodilla derecha. Pese al dolor, Zverev continuó jugando, pero el número uno mundial aprovechó esa merma física para romper su saque inmediatamente y sellar el parcial 6-3.

Sinner resolvió e hizo historia una vez más

La cuarta manga mantuvo la tónica de desgaste absoluto. Sinner descifró los misiles del teutón, quien ejecutó potentes saques a 139 millas por hora, y asestó la rotura definitiva en el séptimo juego para abrochar el 6-4 final. El desglose estadístico ratificó su superioridad al totalizar 145 puntos frente a 130 de su oponente, registrando 15 aces y un sólido 80 por ciento de efectividad.

Esta victoria catapulta la leyenda del prodigio de San Cándido a un plano estelar. Con veinticuatro años, el italiano conquistó su quinto trofeo de Grand Slam y el segundo consecutivo sobre la hierba británica, sumándose a sus vitrinas del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos. Sinner consolida su dictadura en la cúspide profesional, mientras Zverev se consuela ascendiendo al segundo puesto mundial.

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