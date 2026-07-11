Wimbledon 2026: Linda Nosková es la campeona más joven desde 2011 tras una final de antología

La Catedral del tenis atestiguó la consagración de Linda Nosková. A sus 21 años, la checa conquistó su primer Grand Slam en Wimbledon tras derrotar a su compatriota Karolína Muchová por 6-2, 5-7 y 6-3. Ambas competidoras llegaron a la mítica Cancha Central tras un torneo impecable, buscando estrenar su casillero de Majors en lo que significó la primera final grande para Nosková y la segunda oportunidad para Muchová.

El inicio del encuentro mostró una versión arrolladora de Nosková. Con una agresividad quirúrgica y constantes variantes en sus tiros, minimizó por completo a una Muchová errática. Dos quiebres en el cuarto y octavo juego le permitieron adjudicarse la primera manga por un sólido 6-2, exhibiendo una serenidad impropia para su corta edad.

Una narrativa digna de película

Sin embargo, el drama llegó en el segundo parcial. Nosková acarició el triunfo al disponer de cinco puntos de campeonato. No obstante, los nervios y la resiliencia de Muchová cambiaron el rumbo; la experimentada tenista aprovechó los titubeos de la joven para concretar una gran remontada y llevarse el set por 7-5.

También te puede interesar: Mundial 2026: Fabrizio Romano descarta la llegada del delantero mexicano Julián Quiñones al Chelsea

Lejos de derrumbarse, la número 12 del ranking recuperó la compostura en el set definitivo. Nosková ajustó su servicio y castigó desde el fondo para sellar el 6-3 definitivo. La batalla concluyó tras 2 horas y 28 minutos de juego, consolidándose como la tercera final femenina más larga en la historia del torneo.

Escribe su nombre en los libros de historia

Esta victoria rompe marcas de precocidad. Al coronarse con 21 años, Nosková se convierte en la campeona más joven en Londres desde Petra Kvitová en 2011. Además, extiende la hegemonía de la República Checa en el All England Club, sumándose a las recientes conquistas logradas por sus compatriotas en las temporadas anteriores.

Con este histórico triunfo, el palmarés de la joya centroeuropea estrena su vitrina grande. Este trofeo no solo equilibra el historial personal frente a Muchová, sino que la establece firmemente en la élite de la WTA. Wimbledon corona hoy la serenidad y el poder de una raqueta con un futuro brillante por delante.

También te puede interesar: Mundial 2026: Muere de forma inesperada la estrella sudafricana Jayden Adams a los 25 años