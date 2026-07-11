Mundial 2026: Muere de forma inesperada la estrella sudafricana Jayden Adams a los 25 años

El fútbol internacional se encuentra en un profundo luto tras confirmarse el trágico y repentino fallecimiento de Jayden Adams, destacado mediocampista de la selección nacional de Sudáfrica y del club Mamelodi Sundowns, a los 25 años de edad. El deceso ocurrió la mañana de este sábado 11 de julio en una residencia ubicada en Schotsche Kloof, suburbio céntrico de Ciudad del Cabo.

Hasta el momento, las causas exactas del deceso permanecen bajo un estricto misterio, dado que ninguna autoridad ha difundido un parte médico oficial. La policía local comunicó que ha procedido a abrir una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del hallazgo, buscando esclarecer de forma definitiva los hechos que provocaron la pérdida de esta joven promesa del balompié africano y mundial.

Los 'Bafana Bafana' pierden a un joven talento

La confirmación institucional provino inicialmente de un emotivo comunicado del Sindicato de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica (SAFPU), colectivo que se declaró completamente devastado. A este dolor se sumaron el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes extendieron sus condolencias a la nación por la dolorosa partida de un deportista tan intachable.

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Por su parte, Brendine Johnson, mentor y vocero de los allegados, validó los reportes solicitando privacidad absoluta mientras asimilan el duro golpe. Johnson describió que el jugador se encontraba con un ánimo extraordinario tras retornar de la justa mundialista y que esperaba con ansias viajar este mismo sábado rumbo a Europa para iniciar los trabajos de la pretemporada con su respectivo club.

Un perfil que comenzaba a hacerse nombre

Adams venía de completar una histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 vistiendo la camiseta de los 'Bafana Bafana'. El mediocampista vio acción activa en los tres cotejos de grupos ante México, República Checa y Corea del Sur; mostrando una entereza admirable al jugar incluso tras enterarse del fallecimiento previo de su abuela Marianna durante el mismo torneo.

A nivel de clubes, su trayectoria fue ascendente y sumamente exitosa. Formado en el Stellenbosch FC, se convirtió en el primer graduado de su academia en firmar un contrato profesional, sumando 139 duelos. Su posterior traspaso al Mamelodi Sundowns consolidó su legado, coronándose monarca de la prestigiosa Liga de Campeones de la CAF antes de su repentina e inesperada partida.

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