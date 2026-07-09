Mundial 2026: Mbappé y Dembélé liquidan a Marruecos y Francia vuela firme a semifinales

Francia selló su boleto a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos en el Boston Stadium. El conjunto de Didier Deschamps impuso jerarquía en un duelo de alta tensión bajo el arbitraje del argentino Facundo Tello, reeditando la semifinal de Qatar 2022. Pese a la enorme resistencia de los Leones del Atlas y una actuación colosal de Yassine Bounou, la contundencia gala rompió el cerrojo africano en una tarde inolvidable.

Tuvieron para liquidar, pero...

Desde el pitazo inicial, el libreto fue claro: el cuadro europeo volcado al ataque y los marroquíes defendiendo de forma compacta con ocho hombres. Al minuto 4', Dayot Upamecano conectó un potente cabezazo picado tras un servicio preciso, pero Bounou desvió el esférico con reflejos felinos. La presión francesa no cesó, encontrando profundidad por las bandas con un incisivo Désiré Doué que complicó constantemente al carrilero Achraf Hakimi.

El drama absoluto estalló en el minuto 25', cuando Noussair Mazraoui derribó a Kylian Mbappé en el área tras una barrida tardía. El silbante decretó la pena máxima, confirmada por el VAR. El propio capitán ejecutó el tiro al minuto 27 con un disparo raso de derecha; sin embargo, Bono adivinó la trayectoria de forma espectacular, ahogando el festejo. Justo antes del descanso, Lucas Digne estrelló un violento zurdazo en el travesaño.

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La jerarquía se hace presente

En el complemento, Marruecos adelantó líneas con Brahim Díaz, pero la zaga liderada por William Saliba se mantuvo impenetrable. La paridad se rompió al minuto 59 cuando Mbappé cobró revancha: tras una triangulación colectiva, el delantero definió cruzado con potencia para el 1-0. El estratega marroquí reaccionó de inmediato metiendo a Soufiane Rahimi y Sofyan Amrabat en sustitución de Bilal El Khannouss y Ayyoub Bouaddi al 61.

La tensión física aumentó y al minuto 62 Issa Diop fue amonestado por una durísima falta sobre Mbappé, condicionando al astro. Francia aprovechó el desconcierto y al 65 liquidó el juego: Ousmane Dembélé recibió un gran pase filtrado por derecha, eludió la marca y batió a Bono con tiro sutil para el 2-0. Con la ventaja, Deschamps refrescó la media enviando a Warren Zaïre-Emery por Manu Koné.

En el tramo final, Marruecos metió a Zakaria El Ouahdi y Gessime Yassine por Salah-Eddine y Díaz, seguidos por Amine Sbaï. Mbappé salió por precaución al 76 cediendo su lugar a Jean-Philippe Mateta, mientras Bradley Barcola ingresó por Doué. Los africanos rozaron el descuento al 84 con un cabezazo de Neil El Aynaoui que pegó en la red exterior. Finalmente, el silbatazo decretó el triunfo de una Francia sólida y semifinalista.

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