Liga MX: Chivas se llena de millones; la FIFA pagará una fortuna al Rebaño por el Mundial 2026

El Club Deportivo Guadalajara recibirá una histórica y millonaria compensación económica por parte de la FIFA tras concluir la participación mexicana en el Mundial 2026. Gracias a su firme política de impulsar el talento nacional, el conjunto rojiblanco consolidó su estatus como la base principal del combinado tricolor de Javier Aguirre, aportando exactamente a cinco futbolistas indispensables para la magna justa.

Este beneficio financiero surge del Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, el cual otorga un pago estipulado e invariable de 11,000 dólares diarios por cada jugador concentrado desde el 3 de junio. Al contabilizar los 40 días acumulados hasta la eliminación de México ante Inglaterra en Octavos de Final, el Rebaño Sagrado percibirá un ingreso neto estimado de 2.2 millones de dólares.

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¿Cómo le fue a los jugadores del Rebaño en el Mundial?

En el análisis técnico, el arquero Raúl 'Tala' Rangel fue la pieza más destacada de la comitiva tapatía, adueñándose de la titularidad absoluta y sumando valiosas vallas invictas en la fase grupal. Por las bandas, Roberto 'Piojo' Alvarado brilló al erigirse como el máximo asistente mexicano del certamen, registrando tres pases para gol ante Sudáfrica, Chequia y la selección de Ecuador.

En la zona del mediocampo, Luis Romo cumplió con un rol protagónico aportando un gran equilibrio dinámico. El experimentado centrocampista firmó una Copa del Mundo memorable al marcar la anotación del triunfo definitivo frente a Corea del Sur y proveer una asistencia clave en el compromiso ante la República Checa, revalorizándose con creces en el competitivo mercado internacional.

Con menor protagonismo pero demostrando alta efectividad, el volante Brian Gutiérrez sumó minutos esenciales alternando la titularidad con el rol de revulsivo en la medular. En contraste, el juvenil atacante Armando 'Hormiga' González tuvo una actividad sumamente discreta dentro del torneo, al quedar posicionado estrictamente como la cuarta opción ofensiva en el esquema táctico del seleccionador nacional.

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