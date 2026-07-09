Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver los cuartos de final entre España y Bélgica en vivo?

El Estadio de Los Ángeles se convertirá mañana, 10 de julio de 2026, en el epicentro mundial con el electrizante choque de cuartos de final entre España y Bélgica. Este duelo evoca la mítica eliminatoria de 1986 y enfrenta a dos potencias invictas que persiguen las semifinales de la Copa del Mundo con propuestas futbolísticas diametralmente opuestas pero letales.

La 'Furia' aún no recibe goles en contra

La selección española llega cobijada por una solidez defensiva impecable, acumulando cinco partidos con la portería invicta gracias a Unai Simón. Tras despachar a Austria por 3-0 y superar a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino en el tiempo añadido, el técnico Luis de la Fuente destacó ante la prensa la jerarquía de sus dirigidos afirmando: "Tenemos el mejor centro del campo del mundo".

El probable once inicial de La Roja mantendrá el esquema 4-2-3-1 habitual. Unai Simón custodiará el arco, respaldado por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la zaga; el doble pivote estará compuesto por Rodri y Pedri, mientras que la generación ofensiva recaerá en Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena, dejando como punta de lanza al goleador Mikel Oyarzabal.

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Los 'Diablos' esperan sorprender al mundo

Por su parte, Bélgica se presenta como una auténtica máquina ofensiva bajo la dirección del francés Rudi Garcia, registrando trece anotaciones en la competición. Tras firmar una remontada épica ante Senegal al levantar un 2-0 adverso en la prórroga, los Diablos Rojos golearon 4-1 a Estados Unidos en Seattle. De cara al compromiso, Garcia lanzó una advertencia categórica: "No debemos temer a nadie, podemos competir de tú a tú contra cualquiera".

Los belgas sufrirán la baja de Amadou Onana por rotura de ligamento cruzado, pero recuperan frescura tras la decisión de Garcia de dosificar a Kevin De Bruyne en octavos. La alineación titular perfila a Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Jérémy Doku, De Bruyne, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere en ataque.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Con Romelu Lukaku listo para hacer historia y la nueva camada ibérica con hambre de gloria, el escenario angelino albergará un enfrentamiento colosal. El rigor defensivo español medirá la verticalidad de los Diablos Rojos en una cita de pronóstico reservado, donde el orden táctico coronará al nuevo semifinalista de esta cita norteamericana.

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