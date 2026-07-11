Mundial 2026: Fabrizio Romano descarta la llegada del delantero mexicano Julián Quiñones al Chelsea

El prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano desmintió hoy categóricamente el presunto interés del Chelsea por Julián Quiñones. El especialista aclaró este 11 de julio de 2026 que el club inglés no ha presentado ninguna oferta por el atacante del Al-Qadsiah, frenando las especulaciones sobre su llegada a la Premier League bajo el mando de Xabi Alonso.

¿Dónde se originaron los rumores?

El rumor sobre este traspaso se originó directamente en Arabia Saudita a través del periódico Asharq Al-Awsat, que reportó una supuesta propuesta formal de los 'Blues'. La noticia se esparció rápidamente debido al brutal impacto mediático del habilidoso delantero, quien acababa de brillar con luz propia en el plano internacional, despertando interés en múltiples portales.

Además de Romano, el reportero británico Ben Jacobs confirmó que no existen negociaciones vigentes entre las directivas. Trascendió mediante la cadena ESPN que el Al-Qadsiah blindó por completo al jugador naturalizado mexicano extendiendo su contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión récord de 120 millones de dólares, haciendo inviable una salida sencilla de Medio Oriente.

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¿Cuál es el valor actual de Julián Quiñones?

Pese a la negativa londinense, Quiñones posee pretendientes reales en Europa. El prestigioso portal especializado Transfermarkt vincula formalmente su nombre en la sección de rumores actuales con escuadras de la importancia del Genoa de Italia y el Atlético de Madrid español, sumado a reportes que indican ofrecimientos al Flamengo de Brasil. Su valor de mercado actual alcanza los 14 millones de euros.

Este notable prestigio europeo responde a sus extraordinarios números cosechados en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. La 'Pantera' disputó cinco compromisos completos, registrando cuatro anotaciones y una asistencia crucial. Sus grandes goles ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra le permitieron igualar la marca histórica de Luis Hernández y Javier 'Chicharito' Hernández en copas mundiales.

A nivel de clubes, su presente en el millonario balompié de Asia es igual de demoledor. Con la camiseta del Al-Qadsiah, Quiñones se consagró flamante campeón de goleo de la Saudi Pro League al firmar 33 anotaciones en la campaña, superando individualmente a astros como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

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