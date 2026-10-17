WWE: ¿Roman Reigns o Sami Zayn? La encrucijada de Penta Zero Miedo tras ganar Money in the Bank

Penta Zero Miedo escribió una de las páginas más importantes de su carrera el pasado 10 de octubre al conquistar el Money in the Bank 2026 de WWE, una victoria que le garantiza una lucha por un campeonato mundial en cualquier momento durante los próximos 12 meses. El mexicano se impuso en la tradicional lucha de escaleras y se convirtió apenas en el segundo representante de México en ganar el codiciado contrato, después de Alberto del Río en 2011.

La conquista del maletín llegó tras superar a CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Je'Von Evans y Trick Williams en un combate de alto riesgo celebrado en Nueva Orleans. El momento decisivo ocurrió cuando Penta neutralizó a Breakker con un devastador Mexican Destroyer antes de subir en solitario por la escalera y descolgar el maletín.

Dos campeonatos, una decisión

Con el contrato en sus manos, el oriundo de Ecatepec puede elegir el momento y el campeón al que retará. En el escenario actual, los objetivos más llamativos son Roman Reigns, poseedor del Campeonato Indiscutido de WWE, y Sami Zayn, quien reina como Campeón Mundial de Peso Completo. Cualquiera de los dos representaría para Penta la oportunidad de conquistar la cima de la empresa y coronar el mejor año de su carrera.

La posibilidad de un canje sobre Reigns tiene además un fuerte contexto narrativo. Penta ya sabe lo que es quedarse corto en la búsqueda de ese campeonato, pues recientemente cayó ante el propio Reigns en Ciudad de México. Ahora, el maletín le ofrece una ruta directa hacia la revancha y una oportunidad inmejorable para corregir aquella derrota en el escenario más importante posible.

En el mejor momento de su carrera

El valor de la victoria también radica en el momento que atraviesa el mexicano. Durante 2026 conquistó el Campeonato Intercontinental y se consolidó como una de las figuras con mayor crecimiento dentro de la empresa. Su protagonismo en televisión, la respuesta del público y su presencia constante en las historias principales han reforzado su posición como una de las apuestas más fuertes de WWE de cara al futuro inmediato.

Ahora la decisión queda exclusivamente en manos de Penta. El reglamento no lo obliga a anunciar de inmediato a su objetivo, por lo que puede esperar una oportunidad ideal para sorprender al campeón de su elección. Sea Roman Reigns, Sami Zayn o cualquier otro monarca mundial, el luchador mexicano tiene el control de una de las herramientas más poderosas dentro de WWE y una vía directa hacia la máxima corona de la empresa.