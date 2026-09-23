¿Y los maestros? SEP aclara si podrán usar celular en las escuelas a partir del 3 de noviembre

A partir del 3 de noviembre, estudiantes de primaria y secundaria tendrán restringido el uso de celulares y otras pantallas durante la jornada escolar. La medida incluye las clases y el recreo, pero dejó una pregunta entre madres, padres y alumnos: ¿los maestros también tendrán que guardar sus teléfonos?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respondió que la restricción formal no aplicará a los docentes. Al ser cuestionado durante la conferencia matutina, sostuvo, sin embargo, que maestras y maestros deben poner el ejemplo frente a sus estudiantes.

También te puede interesar: SEP: Ya es oficial, a partir de noviembre, escuelas de los 32 estados restringirán los celulares

La diferencia está en el alcance de la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP): las nuevas reglas están dirigidas al uso de dispositivos por parte del alumnado de educación básica. La respuesta de Delgado tampoco equivale a decir que el personal docente podrá utilizar el celular sin criterio mientras imparte clases. La SEP apeló a su responsabilidad para acompañar el cambio de hábitos que busca promover en las aulas.

¿Qué pasará con los celulares de los alumnos?

La restricción anunciada para primarias y secundarias no significa que los estudiantes tengan prohibido llevar un teléfono a la escuela. Podrán conservarlo guardado, por ejemplo, en la mochila; lo que se busca limitar es su uso durante la jornada, incluso en el recreo. Se contemplan situaciones particulares y emergencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito la medida como una orientación para reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas. Antes de su aplicación, el acuerdo deberá publicarse y darse a conocer en las comunidades escolares, por lo que aún falta conocer cómo se detallarán las reglas para cada plantel.

También te puede interesar: Adiós a celulares en escuelas de Durango: ¿qué pasa si detectan alumnos con dispositivos en clases?

En educación media superior, el esquema será distinto: cada comunidad educativa definirá sus reglas sobre el uso de dispositivos, incluidos los posibles fines pedagógicos. El acuerdo nacional para educación básica fue respaldado por las autoridades educativas de las 32 entidades.

Así, desde noviembre habrá una restricción para alumnos de primaria y secundaria, mientras que los maestros quedan fuera de esa prohibición formal. Para ellos, el llamado de Delgado es poner el ejemplo en el uso del celular dentro de la escuela.

—————————

¿Quieres enterarte de más noticias de Durango, México y el Mundo? Búscanos y síguenos en Google News y únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir toda la información de manera oportuna.