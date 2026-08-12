Ya hay comunicación con embajada para localizar a duranguenses desaparecidos en sismo de Colombia

Ya se entabló comunicación con autoridades federales, para dar seguimiento al caso de un duranguense y su pareja, quienes se encuentran desaparecidos, tras el terremoto que se registró en Colombia el pasado lunes, informó el titular de la Dirección de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, Job López Góngora.

Dijo que la oficina de Relaciones Exteriores en Durango conoció el caso a través del monitoreo que se hace de las redes sociales y que ya se está dando seguimiento.

“La oficina de Durango ya se puso en contacto directamente con la que publicó que es la hija del desaparecido y ya se están haciendo las labores en el caso de la embajada de México en Colombia y cualquier cosa estamos en coordinación con Relaciones Exteriores para darle seguimiento al tema”, manifestó.

Caso

De acuerdo con lo que se publicó en redes sociales, la pareja se encuentra desaparecida en Pereira, Colombia, una de las zonas más afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.

Se trata de la pareja conformada por Mario Alberto Zapato Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 57 y 42 años de edad , respectivamente.

Familiares de la pareja aseguraron que ambos viajaron a aquel país como parte de un plan vacacional.