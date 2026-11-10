¡Ya hay precios! Esto costarán los boletos de Montéz de Durango en la Feria Navideña
Esta semana se confirmó que la feria navideña de este año tendrá un invitado especial, quien después de dos décadas volverá a territorio duranguense en donde se volvió bastante popular por sus canciones.
Hablamos de Montéz de Durango, quien celebrará con los asistentes al recinto ferial estas fiestas decembrinas con sus mejores éxitos como "Lagrimillas tontas", "Adiós mi amante", "Quiero saber de ti" y "El Sube y Baja", por mencionar algunos.
Su participación quedó revelada por un posteo en redes sociales, en donde aparece un gato montéz arribando a una carretera de la ciudad, donde se alcanza a ver el icónico letrero de "Bienvenidos a Durango".
Este animal continúa su camino hasta llegar al escenario del recinto y posteriormente sale el anuncio de la banda.
Además, en el fondo del clip -que dura apenas 16 segundos- se escuchan las canciones antes mencionadas, por lo que los duranguense adivinaron de manera inmediata.
¿Cuándo se presentará Montéz de Durango en la capital?
De acuerdo a la información revelada, la agrupación que hizo popular al pacito duranguense en los 2000 se presentará el próximo sábado 19 de diciembre, como parte de los festejos navideños.
El escenario que lo recibirá será el Palenque de Durango, sin que hasta el momento haya una restricción en específica de edades para asistir a este concierto.
¿Cuánto cuestan los boletos, dónde comprarlos y a partir de cuándo?
Los fans de esta agrupación y quienes acumularon buenos recuerdos con sus canciones, se encuentran ansios de poder comprar entradas para asistir a esta inolvidable presentación.
Según la información, los boletos ya se encuentran a la venta y el precio varía según la sección que se elija en el recinto.
Las secciones y costos son los siguientes:
- ZonaFAN - 2 mil 350 pesos
- VIP - mil 880 pesos
- Oro - mil 350 pesos
- Plata - 800 pesos
- General - 350 pesos
En todos ya incluye el costo por servicio y un seguro en caso de que lo extravíes.
Los boletos ya se venden a través de la página Boletea y en físico en las sucursales del Vaquero Norteño.
¿Cuándo inicia la Feria Navideña?
Respecto a la fecha de inicio de esta celebración, aún no hay nada confirmado sin embargo, se estima que de inicio el viernes 18 de diciembre y concluya el miércoles 6 de enero de 2027.
Durante estos días, las familias duranguenses podrán disfrutar de la comida tradicional decembrina, juegos mecánicos, artesanías, la pista de hielo y otros espectáculos.