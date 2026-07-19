¿Ya reservaste tu nombre de usuario en WhatsApp? Así puedes proteger mejor tu cuenta

Los nombres de usuario llegaron a WhatsApp como una nueva forma de conectar con otras personas sin revelar el número telefónico. Sin embargo, su implementación también puede abrir la puerta a mensajes no deseados, intentos de suplantación y enlaces maliciosos si no se configura correctamente.

Meta comenzó a habilitar de manera gradual la posibilidad de reservar un nombre desde Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. La función completa será desplegada durante los próximos meses, por lo que todavía puede no aparecer en todos los celulares o países.

Aunque en redes sociales se afirma que usar un nombre de usuario puede provocar que pierdas tu cuenta, esto es engañoso. Conocer ese identificador no permite ingresar automáticamente a WhatsApp ni leer las conversaciones. El riesgo real es que un desconocido lo encuentre o lo reciba y lo utilice para iniciar contacto, enviar spam, intentar una estafa o hacerse pasar por otra persona.

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Usa la clave para controlar quién puede escribirte

WhatsApp no tendrá un directorio público de usuarios ni ofrecerá sugerencias para localizar personas. Para iniciar una conversación, será necesario conocer el nombre exacto.

Además, la plataforma incorporará una clave opcional para el nombre de usuario. Al activarla, únicamente las personas que conozcan tanto el usuario como esa clave podrán enviar un primer mensaje. La combinación puede compartirse con quienes realmente se desea mantener contacto y la clave podrá renovarse cuando sea necesario.

También es recomendable no incluir en el identificador datos como la fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico o información demasiado personal. Utilizar el nombre real no implica por sí solo perder la cuenta, pero puede facilitar que desconocidos relacionen el perfil de WhatsApp con otras redes sociales.

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Activa la verificación en dos pasos

Otra medida importante es habilitar la verificación en dos pasos desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. WhatsApp solicitará crear un PIN de seis dígitos que podrá requerirse cuando alguien intente volver a registrar el número telefónico.

Este código no debe compartirse con nadie, ni siquiera con una persona que asegure trabajar para WhatsApp. También conviene agregar un correo electrónico de recuperación y revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta.

Finalmente, hay que desconfiar de aplicaciones o páginas que prometen recuperar mensajes eliminados. Instalar archivos desde sitios desconocidos puede exponer notificaciones, fotografías, contactos y conversaciones. WhatsApp no ofrece una herramienta oficial para leer mensajes que otra persona borró.

El nombre de usuario ayudará a mantener privado el número telefónico, pero no reemplaza las medidas básicas de seguridad: activar el PIN, evitar enlaces sospechosos y nunca compartir códigos de verificación. La propia compañía señala que la reservación y el lanzamiento de esta herramienta avanzarán gradualmente.