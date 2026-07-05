WhatsApp cambia las reglas: nombres de usuario prometen privacidad, pero abren la puerta a más control de Meta

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La nueva función permitirá contactar personas sin compartir el número telefónico, pero también abre dudas sobre la integración de WhatsApp con Facebook e Instagram.
WhatsApp comenzó a activar una de sus funciones más esperadas: los nombres de usuario. Con esta herramienta, los usuarios podrán reservar un “username” para que, más adelante, otras personas puedan contactarlos sin necesidad de conocer su número de teléfono.
En apariencia, se trata de una mejora importante de privacidad. Hasta ahora, para iniciar una conversación en WhatsApp casi siempre era necesario compartir el número celular, un dato que muchas personas prefieren no entregar a desconocidos, clientes, grupos escolares, comunidades o contactos temporales.
Sin embargo, el anuncio también encendió alertas entre usuarios que ven la función con desconfianza, sobre todo porque Meta, empresa dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, permite reclamar en WhatsApp el mismo nombre de usuario que ya se utiliza en sus otras plataformas.
La duda no es menor: ¿WhatsApp está dando más privacidad o está construyendo una identidad más fácil de conectar entre sus aplicaciones?
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Una función para ocultar el número
De acuerdo con WhatsApp, los nombres de usuario permitirán contactar a una persona o negocio sin mostrar el número telefónico, siempre que el usuario active esta opción cuando la función sea lanzada por completo.
La empresa asegura que no habrá un directorio público de nombres de usuario ni sugerencias para buscar personas. Es decir, para escribirle a alguien será necesario conocer exactamente su username.
Además, WhatsApp contempla una “clave de nombre de usuario”, una capa extra de seguridad para evitar que cualquiera pueda iniciar una conversación solo por conocer el identificador.
En términos prácticos, esto podría servir para quienes venden por internet, atienden clientes, participan en grupos públicos o simplemente no quieren dar su número personal cada vez que conocen a alguien.
El detalle que preocupa: Facebook e Instagram
La parte que más llamó la atención es que WhatsApp también permite reclamar el mismo nombre de usuario que una persona ya tiene en Facebook o Instagram.
Para hacerlo, según reportes especializados, el usuario debe vincular su WhatsApp al Centro de cuentas de Meta, el mismo apartado que conecta Facebook e Instagram.
Esto puede parecer cómodo para creadores, negocios o personas que ya tienen una identidad digital establecida, pero también refuerza una inquietud: al usar el mismo nombre en varias plataformas, Meta puede facilitar la asociación entre perfiles, actividad y preferencias dentro de su ecosistema.
Dicho de otra forma: aunque WhatsApp lo presenta como una herramienta de privacidad frente a otros usuarios, también puede ayudar a que una misma identidad sea más consistente entre WhatsApp, Facebook e Instagram.
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¿Y qué tiene que ver la publicidad?
La preocupación crece porque Meta ya comenzó a integrar anuncios dentro de WhatsApp, principalmente en la pestaña de Novedades, donde aparecen Estados y Canales.
La empresa sostiene que los chats personales siguen cifrados de extremo a extremo y que los mensajes privados, llamadas y grupos no se usan para mostrar anuncios. También afirma que los anuncios no aparecerán dentro de las conversaciones personales.
Sin embargo, WhatsApp reconoce que para mostrar publicidad puede usar información como país, ciudad aproximada, idioma, actividad en Canales, interacción con anuncios y, en el caso de quienes hayan vinculado WhatsApp al Centro de cuentas, preferencias e información de sus otras cuentas de Meta.
Ahí está el punto sensible: si una persona conecta WhatsApp con Facebook e Instagram para reclamar el mismo username, también podría entrar en una integración más amplia con el sistema publicitario de Meta.
No es obligatorio, pero tampoco es irrelevante
Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que el nuevo nombre de usuario exista específicamente para rastrear mejor a los usuarios con fines publicitarios.
Lo que sí está confirmado es que Meta está llevando anuncios a WhatsApp y que la vinculación con el Centro de cuentas puede permitir el uso de información cruzada entre sus plataformas para anuncios en Estados y Canales.
Por eso, más que hablar de una “imposición” inmediata, el cambio debe verse como una nueva decisión de privacidad para los usuarios: reservar un nombre único en WhatsApp puede ayudar a ocultar el número telefónico, pero usar el mismo identificador de Facebook o Instagram podría hacer más fácil conectar una misma identidad digital en el ecosistema de Meta.
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¿Qué pueden hacer los usuarios?
La recomendación principal es revisar con calma antes de apartar un nombre de usuario. Si se desea mayor separación entre plataformas, conviene crear un username distinto al de Facebook o Instagram.
También es importante revisar si WhatsApp está vinculado al Centro de cuentas de Meta y, en caso de no querer esa integración, evitar conectarlo o retirarlo desde la configuración.
Otra medida útil será activar la clave de nombre de usuario cuando esté disponible, sobre todo si el username elegido es fácil de adivinar o ya se usa públicamente en otras redes sociales.
El cambio puede ser útil, pero también exige más atención. En WhatsApp, el número podría dejar de ser la puerta de entrada; ahora, el nuevo dato que habrá que cuidar será el nombre de usuario.