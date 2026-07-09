¡A 6 meses de inauguradas! Casas del Bienestar sufren daños por lluvias | VIDEO

Las intensas lluvias registradas la noche del 7 de julio en Veracruz provocaron afectaciones en el desarrollo habitacional Bosques del Río Medio, uno de los proyectos de vivienda impulsados dentro del programa federal de viviendas para el Bienestar.

De acuerdo con los primeros reportes, el agua y el lodo generaron un deslave que dañó banquetas, parte de la carpeta asfáltica e infraestructura urbana del conjunto habitacional.

También te puede interesar: Donación de 15 hectáreas impulsa el programa Vivienda para el Bienestar en Durango

Protección Civil mantiene vigilancia

Tras lo ocurrido, la Dirección de Protección Civil Municipal informó que se retirarán los escombros y se investigará qué originó el hundimiento y el deslave en la zona.

Las autoridades precisaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y que el área afectada aún se encuentra en proceso de construcción, por lo que no está habitada actualmente.

Guadalupe Tapia, directora de Protección Civil, confirmó que las afectaciones derivaron principalmente del colapso de banquetas y guarniciones.

Daños reportados en Veracruz

Entre las afectaciones detectadas tras las lluvias se encuentran:

hundimiento y colapso de banquetas

daños en un tramo de la carpeta asfáltica

exposición de ductos para instalaciones eléctricas

deslave de más de 50 metros de longitud

escurrimientos de agua y lodo hacia el fraccionamiento vecino

afectaciones a medidores e infraestructura urbana

evaluaciones técnicas por parte de Protección Civil

Habitantes del fraccionamiento vecino de Bosques de Río Medio señalaron que el agua y el lodo provenientes del desarrollo han provocado daños en sus viviendas y aseguraron que no es la primera vez que ocurre.

Según sus testimonios, esta sería la tercera ocasión en que los escurrimientos alcanzan sus casas, con niveles de lodo de hasta medio metro, por lo que pidieron la construcción de un muro de contención para disminuir el riesgo.

También te puede interesar: En esta colonia de Durango prevén iniciar construcción de más viviendas del Bienestar

Proyecto inaugurado en enero

El desarrollo fue inaugurado el 23 de enero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Veracruz la entrega de las primeras 200 viviendas del programa.

El Gobierno federal informó que el proyecto contempla mil 40 viviendas destinadas a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Cada vivienda cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y área de servicio.

La presidenta señaló en su momento que este programa busca ampliar el acceso a una vivienda digna para las familias de menores ingresos. En Veracruz, la meta sexenal es construir más de 102 mil viviendas, mientras que el Infonavit proyecta desarrollar 60 mil casas en la entidad.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas y los trabajos para reparar la zona afectada, el avance del proyecto habitacional sigue bajo supervisión de las autoridades.