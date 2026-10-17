Abren registro para la Liga de Fútbol 7 infantil y juvenil, temporada 2025/2026 en Durango

La Liga de Fútbol 7 José Ángel 'Monito' Ramírez Calderón abrió el registro para la temporada 2025/2026, un torneo dirigido a equipos infantiles y juveniles de Durango que se disputará en la Unidad Deportiva Prof. Manuel Galindo Higuera. La competencia reunirá a clubes, academias y conjuntos independientes en seis categorías divididas por edades.

El certamen contempla la participación de futbolistas nacidos entre 2009 y 2020. Las divisiones infantiles estarán conformadas por las categorías A, B y C, mientras que las juveniles abarcarán desde la categoría A hasta la C, con jugadores de hasta 16 años de edad.

Nadie quiere perderse este torneo

De acuerdo con la convocatoria, los encuentros se celebrarán de jueves a domingo. Entre semana las actividades se desarrollarán por las tardes, mientras que los fines de semana la programación arrancará desde las primeras horas de la mañana y se extenderá durante gran parte del día.

El formato de competencia incluye una temporada regular de 14 jornadas bajo el sistema de todos contra todos. Una vez concluida esa fase, los equipos mejor posicionados avanzarán a una etapa final compuesta por cuartos de final, semifinales y el partido por el campeonato.

Buscan una amplia competencia

En el apartado deportivo, los partidos se jugarán bajo la modalidad de fútbol 7 con encuentros divididos en dos tiempos de 17 minutos. La reglamentación establece diferencias entre categorías respecto a las barridas, permitidas en los grupos infantiles y prohibidas en las categorías juveniles.

La organización informó que cada equipo podrá registrar un máximo de 14 jugadores y que la totalidad de los futbolistas deberá quedar inscrita antes del arranque de la Jornada 1. Además de los reconocimientos para campeón y subcampeón, el torneo entregará premios individuales al máximo goleador, al mejor portero y al entrenador más destacado de cada categoría.