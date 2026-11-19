Noviembre está por terminar y la época de frentes fríos toma relevancia, ahora con los los frentes número 6 y 7, los cuales durante los próximos días estarán vigentes en México. Estos serán los estados en los que será necesario abrigarse bien porque el frío se sentirá de manera intensa.

El frente número 6 se extenderá con características de estacionario sobre el sureste del golfo de México, el cual continuará su interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias fuerte y chubascos en la parte sureste de la república. La masa de aire polar asociada al frente, se prevé que favorezca el ascenso gradual de temperaturas.

¿En qué estados de México lloverá hoy?

Los canales de baja presión y el ingreso de humedad del óceano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la parte del noreste, oriente, centro y sur del país.Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sur de Veracruz.

Norte y este de Oaxaca.

Norte de Chiapas.

Oeste de Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California.

Tamaulipas.

Puebla.

Estado de México.

Ciudad de México.

Guerrero.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Michoacán.

Morelos.

Tlaxcala.

¿Qué estados de México tendrán bajas temperaturas hoy?

El nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la con la corriente en chorro polar y causará rachas fuertes de viento en la región y chubascos en Baja California. El frente número 7 se desplazará hacia el centro de Estados Unidos, lo que produciría que ya no afectaría territorio nacional.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: