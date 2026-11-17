Un accidente aéreo se registró durante la mañana de este martes 17 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, de Durango, donde una aeronave se desplomó momentos después de despegar y posteriormente se registró una explosión.

Según las primeras versiones, en la aeronave viajaban integrantes de una familia que estuvo en Durango para asistir a una fiesta y que este martes emprendió el viaje de regreso a su lugar de residencia.

Sin embargo, momentos después del despegue, la unidad perdió altura y se precipitó a tierra, para posteriormente registrarse una explosión, sin que hasta el momento se conozcan las causas del accidente.

El siniestro generó la movilización de los cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, mientras continúan las labores de búsqueda de las dos personas que permanecen sin localizar.

De manera preliminar, trascendió que el saldo del siniestro es de dos personas fallecidas, dos sobrevivientes y dos más que hasta el momento no han sido localizadas.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los ocupantes, las condiciones de salud de los sobrevivientes, así como el destino y la matrícula de la aeronave.

Cabe señalar que la información es de carácter preliminar y se está a la espera de que las autoridades correspondientes confirmen el saldo del accidente y den a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.