AEW: Duranguense Andrade El Ídolo defenderá el Campeonato Nacional frente a Tommaso Ciampa

El duranguense Andrade El Ídolo volverá a poner en juego el Campeonato Nacional de AEW este sábado cuando enfrente al estadounidense Tommaso Ciampa en una revancha directa pactada para AEW Collision, programa que se realizará a bordo del Rock ‘N’ Wrestling Rager de Chris Jericho.

Andrade llega como campeón consolidado y en uno de los mejores momentos de su etapa en All Elite Wrestling. El mexicano conquistó el título el 26 de julio al derrotar a Mark Davis en AEW Redemption y desde entonces ha superado desafíos ante Jack Perry, Nick Wayne, Gabe Kidd, The Beast Mortos, Daniel Garcia, PAC, Michael Oku y QT Marshall, construyendo un reinado que lo mantiene entre las figuras más sólidas de la compañía.

Ciampa quiere la correa de El Ídolo

Su defensa más reciente llegó en AEW WrestleDream 2026 precisamente frente a Ciampa. En aquella contienda, Andrade conservó el cinturón tras conectar un DDT sobre el propio campeonato y posteriormente rematar con The DM, frustrando el intento del retador por destronarlo. El triunfo le permitió firmar la séptima defensa exitosa de su reinado.

Sin embargo, la rivalidad quedó lejos de terminar. Después de WrestleDream, Ciampa atacó al campeón y posteriormente reconoció que había subestimado a Andrade durante su primer enfrentamiento. El llamado 'Psycho Killer' advirtió que no volverá a cometer el mismo error y dejó claro que su objetivo es apoderarse del campeonato nacional.

El duranguense quiere consolidarse

El aspirante también llega con impulso. En la edición especial Fright Night de Collision derrotó a Matt Sydal, resultado que le aseguró una nueva oportunidad titular. AEW utilizó ese triunfo como argumento para oficializar la revancha que encabezará parte de la cartelera del próximo sábado.

Con el historial reciente entre ambos, el combate aparece como una de las pruebas más exigentes para Andrade desde que tomó el control del cinturón. Mientras el duranguense busca seguir ampliando su reinado y alejar a otro contendiente de la órbita del campeonato, Ciampa llega decidido a convertir una rivalidad inconclusa en la conquista más importante de su paso por AEW.