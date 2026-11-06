AEW: Taya Valkyrie anuncia su salida tras más de tres años vinculada a la empresa de wrestling

La etapa de Taya Valkyrie en All Elite Wrestling llegó oficialmente a su fin. La luchadora canadiense-mexicana anunció que no renovará su contrato con la empresa de Tony Khan, por lo que entró en la agencia libre después de más de tres años vinculada a AEW y Ring of Honor.

La propia Valkyrie confirmó que la decisión fue tomada tras analizar su futuro junto a su equipo de trabajo. En el comunicado difundido en redes sociales explicó que optó por rechazar la oferta de extensión presentada por la empresa. “Estoy increíblemente agradecida por mi tiempo en AEW y por la oportunidad de ser parte de la organización”, señaló, además de destacar las relaciones profesionales que construyó durante su estancia y el respaldo recibido por parte de los aficionados.

¿Cuál fue su última lucha en AEW?

A diferencia de otras salidas recientes en el mercado luchístico, la de Valkyrie no se produjo por despido. Diversos reportes coinciden en que fue la propia gladiadora quien decidió explorar nuevos horizontes una vez concluido su vínculo contractual. En su mensaje aseguró que aún siente que tiene “mucho más que dejar en el ring” y manifestó su interés por buscar nuevas oportunidades dentro y fuera de la lucha libre.

Su último combate televisado en programación de AEW ocurrió el 15 de noviembre de 2025 en Collision, donde cayó ante Tay Melo. Posteriormente continuó apareciendo esporádicamente en ROH, compañía hermana de AEW, siendo su último encuentro una lucha de relevos junto al grupo MxM TV, integrado por su esposo Johnny TV, Mansoor y Mason Madden.

¿Regresará a la Tres Veces Estelar?

Respecto a su futuro, Valkyrie dejó claro que pretende mantenerse activa como luchadora, personalidad televisiva y figura creativa. Además, recientemente participó en el reality Traitors Canada y lanzó su EP musical titulado FAKE, proyectos que forman parte de una nueva etapa profesional más amplia.

Por ahora no existe un anuncio oficial sobre su próximo destino. Sin embargo, su historial exitoso en AAA, donde fue cuatro veces Campeona Reina de Reinas, y su amplio recorrido en las independientes convierten a ambas opciones en posibilidades naturales. De momento, la ex Franky Monet iniciará su recorrido como agente libre, abierta a escuchar ofertas mientras define el siguiente capítulo de una carrera que sigue lejos de terminar.