Alacranes de Durango tendrá una baja más de cara a la reestructuración de su plantel para el próximo torneo. El mediocampista Aldieri Valenzuela dejó de formar parte de la institución tras concluir el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, poniendo fin a una etapa que comenzó a inicios de este año, cuando llegó procedente de Dorados de Sinaloa.

El futbolista sinaloense, nacido en Guamúchil y formado en las fuerzas básicas de Dorados, también tuvo un paso por Club Tijuana antes de regresar al circuito de Expansión. Su incorporación al conjunto duranguense se concretó el 15 de enero de 2026, como parte del armado del equipo que posteriormente conquistó el subcampeonato de Liga Premier y logró dar el salto al Apertura 2026.

Elemento clave en el conjunto verdiblanco

Durante su estancia con los venenosos, Valenzuela vivió una de las etapas más relevantes recientes del club. Formó parte del plantel que alcanzó la final de la Serie A de Liga Premier en el Clausura 2026, torneo en el que Alacranes fue protagonista constante y construyó las bases del proyecto que regresó a Durango al escenario nacional.

Ya en la Liga de Expansión, el mediocampista encontró minutos de manera intermitente dentro de una plantilla que compitió por puestos de liguilla. A lo largo del Apertura 2026 sumó participaciones oficiales como elemento de rotación en el esquema albiverde, aportando profundidad en la zona media del campo.

Reestructuración, de cara al CL2027

Su salida se produce después de una campaña histórica para la institución. Alacranes finalizó séptimo de la clasificación con 24 puntos y logró disputar la liguilla en su primer torneo de regreso a la Liga de Expansión, llegando hasta los cuartos de final frente a Leones Negros.

Con la baja de Valenzuela, la directiva continúa delineando el plantel que afrontará el siguiente semestre. Aunque su ciclo fue breve, el mediocampista formó parte de un periodo de crecimiento para la organización, acompañando al equipo tanto en la recta final de Liga Premier como en el retorno del club al futbol de plata mexicano.