Alacranes de Durango: Luis 'Vaquero' Morales dice adiós a las canchas tras el Apertura 2026

Tras la conclusión del Apertura 2026, Luis 'Vaquero' Morales puso fin a su carrera profesional mediante un video difundido en su perfil personal de Facebook. El mediocampista eligió despedirse después de completar su segunda etapa con Alacranes de Durango, institución con la que construyó uno de los vínculos más sólidos de su trayectoria.

Cierre con broche de oro

El regreso del 'Vaquero' fue anunciado en julio como uno de los movimientos más significativos de Alacranes rumbo al Apertura 2026. La directiva apostó por un futbolista identificado con la institución y con reconocimiento entre la afición gracias al liderazgo, la entrega y la personalidad que mostró durante su primer ciclo con el conjunto albiverde.

Más allá de los números, Morales dejó huella en Durango por convertirse en una referencia dentro y fuera de la cancha. Su experiencia resultó valiosa en un vestidor que combinó juventud y recorrido profesional, además de reforzar el sentido de pertenencia de una plantilla que volvió a competir en escenarios de alta exigencia.

Una carrera forjada en varias categorías

El volante desarrolló una amplia trayectoria que incluyó pasos por Chivas de Guadalajara, Pachuca y Monarcas Morelia en Primera División. También defendió los colores de Correcaminos UAT, Mineros de Zacatecas, Tlaxcala FC, Tepatitlán FC y Atlético La Paz, además de conquistar el título de Liga de Expansión y el Campeón de Campeones con Tepatitlán.

En la Liga Premier también cosechó éxitos, destacando el bicampeonato conseguido con Coyotes de Tlaxcala. Ese recorrido lo convirtió en uno de los futbolistas más experimentados que vistieron la camiseta arácnida y en una pieza reconocida por la afición duranguense a lo largo de distintos momentos de la historia reciente del club.

Su retiro marca el adiós de uno de los jugadores más identificados con Alacranes en años recientes. Aunque su última etapa estuvo marcada principalmente por su aporte dentro del vestidor, el 'Vaquero' cerró su carrera dejando una huella profunda en la institución y en una afición que lo adoptó como uno de sus referentes por la entrega y el compromiso que mostró cada vez que defendió los colores albiverdes.