Alacranes de Durango expondrá su ventaja mínima ante Leones Negros en la Liga de Expansión MX

Leones Negros y Alacranes de Durango definirán este domingo en el Estadio Jalisco uno de los cruces más cerrados de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Los universitarios llegan con la obligación de remontar, mientras que el conjunto duranguense defenderá una ventaja mínima obtenida en la ida y buscará completar una de las sorpresas de la liguilla.

El 'Veneno' impuso su autoridad

El primer capítulo de la serie se resolvió apenas al minuto 88. Eric Cantú apareció dentro del área para conectar de cabeza un servicio de Alonso Escoboza y darle a Durango una victoria de 1-0 en el Estadio Francisco Zarco. El cuadro dirigido por Héctor Jair Real resistió los intentos de la Universidad de Guadalajara e incluso jugó el cierre del encuentro con diez hombres tras la expulsión de Andy García.

La resistencia defensiva también tuvo como figura a Jared Muñoz. El guardameta verdiblanco sostuvo a su equipo durante los momentos de mayor presión universitaria y fue uno de los principales responsables de mantener el arco en cero. Su actuación se convirtió en un complemento indispensable para que los duranguenses tomaran ventaja en la serie.

No será un compromiso fácil

Leones Negros afronta la vuelta respaldado por una sólida fase regular. Terminó en la parte alta de la clasificación con 30 puntos y fue sublíder del torneo. Además, antes de caer en la ida acumulaba victorias sobre Tepatitlán y Mineros, con cinco goles anotados y ninguno recibido en esos dos compromisos. Sus números en 14 jornadas fueron de ocho triunfos, tres empates, tres derrotas y 31 goles a favor.

Durango, por su parte, cerró la campaña regular en séptimo lugar con 24 unidades. El conjunto arácnido llega fortalecido por una racha positiva que incluyó victorias ante Atlético Morelia, Tapatío y Mineros de Zacatecas, además del triunfo conseguido en la ida. En sus últimos cinco encuentros registró tres victorias, un empate y una derrota, con 14 goles marcados.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

La antesala del duelo promete intensidad. Leones Negros presume una de las ofensivas más productivas del campeonato, mientras Alacranes ha mostrado capacidad para competir ante rivales de mayor posición en la tabla. Noventa minutos separan a ambos equipos de las semifinales, con una ventaja mínima que mantiene abierta una serie donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.