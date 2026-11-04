Alacranes de Durango recibe a Leones Negros en la ida de cuartos de final de la Liga de Expansión MX

El reencuentro de los Alacranes de Durango con la liguilla tendrá una de las pruebas más exigentes posibles. Este jueves 5 de noviembre, el conjunto dirigido por Héctor Jair Real recibirá a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el estadio Francisco Zarco, en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

La escuadra venenosa aseguró su clasificación en la última jornada gracias a una victoria de 3-1 sobre Atlético Morelia, resultado que le permitió cerrar el torneo con 24 puntos. Los duranguenses finalizaron la campaña con siete triunfos, tres empates y cinco derrotas, además de 21 goles a favor y 15 en contra. El boleto a la fiesta grande representa un logro significativo para una institución que volvió este año a la Liga de Expansión y que ahora buscará prolongar una temporada que ya superó varias expectativas.

Un reto que no será nada sencillo

Del otro lado aparece uno de los equipos más sólidos del campeonato. Leones Negros concluyó la fase regular como sublíder con 30 unidades, producto de nueve victorias, tres empates y tres descalabros. La regularidad de los universitarios les permitió instalarse entre los principales candidatos al título y obtener la ventaja de cerrar la eliminatoria en el estadio Jalisco.

Los antecedentes recientes favorecen a los tapatíos. El pasado 23 de agosto, Leones Negros visitó Durango y se llevó una victoria de 2-1 gracias a los goles de Sergio Hernández y Luis Razo, mientras que David Angulo descontó para los arácnidos desde el punto penal. Ese resultado es un parámetro que ambos equipos tendrán presente al iniciar una serie donde los detalles podrían marcar la diferencia.

Durango quiere sorprender

Precisamente Angulo aparece como una de las principales cartas de los duranguenses para esta liguilla. El atacante ha sido una de las piezas más determinantes del proyecto de Jair Real y volverá a cargar buena parte de la responsabilidad ofensiva ante una defensa que fue de las más consistentes del certamen. A su alrededor, Alacranes buscará hacer valer la localía para llegar con opciones al encuentro definitivo.

El primer capítulo de la serie se disputará este jueves a las 21:00 horas en el Francisco Zarco, mientras que la vuelta quedó programada para el domingo 8 de noviembre en el estadio Jalisco. Para Durango, además de la posibilidad de avanzar a semifinales, la eliminatoria representa la oportunidad de confirmar que su regreso a la Liga de Expansión no fue pasajero y que está listo para competir nuevamente entre los protagonistas de la categoría.