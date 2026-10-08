Alacranes de Durango: Se mide ante la Jaiba Brava este sábado, ¿por dónde ver?

Los Alacranes de Durango tendrán una cita muy importante que podría ser crucial para sus aspiraciones a una hipotética clasificación. Este sábado 10 de octubre se enfrentarán ante La Jaiba Brava de Tampico, Tamaulipas. Te contamos.

Los del 'Nido' vienen de un año futbolístico muy importante en cuanto a resultados, al quedar subcampeón de la Liga Premier antes de su ascenso a Liga de Expansión. El equipo pudo recuperarse ene el torneo actual después de una serie de varias derrotas consecutivas.

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Antecedentes de Alacranes contra Jaiba Brava

La escuadra dirigida por Héctor Jair Real venció en el estadio Francisco Zarco a sus similares Cruz Azul Hidalgo y el sábado pasado a Mineros de Zacatecas además de vencer a Dorados de Sinaloa en Mazatlán.

Para los antecedentes para este encuentro entre Alacranes y Jaiba Brava, tenemos que remontarnos a Octubre del 2008 en la extinta Liga de Ascenso. En ese entonces, la escuadra de Tamaulipas se le conocía como Tampico Madero; partido que se disputó en el Francisco Zarco en y terminó en empate a un gol.

Por otro lado, la escuadra duranguense no visita a un equipo representante de Tampico Madero desde noviembre del 2006, partido donde ambas escuadras empataron también a un gol; en cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones y cada escuadra tiene una victoria. Por lo que este partido será su primer enfrentamiento en el formato actual de ambas escuadras.

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Alacranes de Durango en busca de Liguilla, con partidos de mucha intensidad

Por lo que se preveé que el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertua 2026 se una de las pruebas para lograr un boleto a la liguilla el cual sería histórico para la escuadra de los Alacranes, porque sería la primera vez que se lograría avanzar con el actual formato.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, se espera que la afición en Tamaulipas responda con una buena entrada, para esto la Jaiba Brava habría puesto al 2x1 sus localidades, con el fin de hacer sentir su condición de local. Por lo que esto le agrega aún más dificultad a la prueba como visitante para la plantilla representativa duranguense.

¿Por dónde ver Jaiba Brava contra Alacranes?

Después de ese partido, Alacranes recibirá al Club Deportivo Tapatío, filial del Club Deportivo Guadalajara en una de sus últimas pruebas como local en el torneo regular. El partido contra Jaiba Brava podrá ser visto por el canal de AYM SPORTS este sábado 10 de octubre a las 19:00 horas Hora del Centro de México.