Alcalde de Mezquital ordena investigar presuntos abusos en albergue estudiantil 

Tras las denuncias públicas sobre presuntos abusos, maltrato físico e incursiones policiales en el albergue de estudiantes San Francisco, el Alcalde de Mezquital, Nicolás Rodríguez Luna, anunció la intervención de la Contraloría Municipal para revisar la denuncia.

El munícipe sostuvo que la integridad y el bienestar de los adolescentes están por encima de cualquier circunstancia, por lo que instruyó al órgano de control interno a dar atención puntual a las quejas que pongan en riesgo a los jóvenes.

Rodríguez Luna señaló que se conformará un proceso de investigación en el que se escuchará a los estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y a los responsables del albergue, argumentando que las determinaciones se tomarán con base en evidencias sólidas para deslindar responsabilidades.

El alcalde afirmó que su administración mantiene una postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, aunque enfatizó que se actuará con apego al debido proceso y en colaboración con instancias estatales o federales en caso de ser necesario.