¡Alerta! Más de 10 estados tendrán frío extremo del martes 13 al viernes 16 de octubre

Los recientes fenómenos climatológicos han comenzado a afectar de manera considerable a México durante los últimos días, entre ellos el huracán Simón y el frente frío número 2.

En un reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una nueva alerta se ha comenzado a desarrollar, pues se prevé que esta semana de octubre se tenga frío extremo en varios estados del país.

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Pronóstico general extendido

De acuerdo al informe compartido para los próximos días, Simón seguirá desplazándose frente a las costas de Nayarit y Jalisco , por lo que se generarán lluvias muy fuertes en estos lugares y Sinaloa.

Por otra parte, el frente frío número 2, en interacción con la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste del país, también generará la caída de precipitaciones e intervalos de chubascos.

A la par, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con una divergencia en altura, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 43, ayudarán al desarrollo de más lluvias.

No obstante, todo esto estará acompañado de bajas temperaturas y varios estados se mantendrán con cifras extremas.

¿Dónde hará frío extremo esta semana?

Los pronósticos indican que del martes 13 al viernes 16 de octubre se esperan mañanas extremadamente frías, de 0 a 5 grados Celsius , por lo que más de 10 estados tendrán que tomar precauciones.

Entre ellos están: