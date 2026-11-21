Estás viendo la televisión o platicando en la sala y, de pronto, tu bocina Echo enciende su luz azul. Nadie le pidió que pusiera música ni le preguntó la hora. Si te ha pasado, en la aplicación de Alexa puedes buscar ese momento y comprobar si quedó algún audio en el historial.

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Los dispositivos Echo están diseñados para detectar una palabra de activación, que por defecto es «Alexa». Cuando la reconocen, envían el audio a los servidores de Amazon para procesar la solicitud. La propia empresa reconoce que el asistente puede activarse por error al confundir su nombre con «Alex» o al escucharlo en la radio o la televisión. En esos casos, puede captar un fragmento de lo que se decía o sonaba en la habitación.

El ajuste de privacidad que Amazon retiró

Un video sobre la privacidad de Alexa retoma un cambio que entró en vigor el 28 de marzo de 2025. Amazon retiró una opción que permitía procesar las solicitudes de voz en el propio dispositivo, sin enviar las grabaciones a sus servidores.

Según Associated Press, ese ajuste solo estaba disponible en tres modelos Echo configurados en inglés en Estados Unidos. Amazon vinculó la decisión con la incorporación de funciones de inteligencia artificial generativa que dependen del procesamiento en la nube. En México, la empresa presentó Alexa+ en enero de 2026.

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Para quienes tienen un Echo en casa, conviene distinguir entre el envío del audio para responder una solicitud y el tiempo que Amazon lo conserva. Si eliges «No guardar grabaciones», la empresa indica que elimina el audio después de procesarlo y borra las grabaciones de voz que ya estaban asociadas con la cuenta. Las transcripciones pueden conservarse durante 30 días después de la última interacción en ese chat.

Cómo revisar qué grabó Alexa y limitar lo que guarda

Consulta el historial. Abre la app de Alexa, entra en Más → Privacidad de Alexa y busca Revisar historial de voz o Revisar historial de Alexa, según la versión. Puedes filtrar por fecha o dispositivo, reproducir los audios disponibles y borrar entradas específicas o todo el historial. Ajusta cuánto tiempo se guarda el audio. En Privacidad de Alexa → Administrar tus datos de Alexa, busca la configuración de grabaciones de voz. Puedes programar su borrado automático después de tres o 18 meses, o elegir No guardar grabaciones. Con esta última opción se desactiva el reconocimiento personalizado mediante el identificador de voz. Revisa el permiso para mejorar Alexa. En el menú de privacidad puedes cambiar si autorizas que Amazon use tus grabaciones para mejorar el asistente. Apaga el micrófono cuando quieras evitar activaciones accidentales. Presiona el botón físico del micrófono en el Echo. La luz roja indica que está desactivado. La bocina volverá a responder a comandos de voz cuando lo enciendas de nuevo.

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Si recuerdas que tu Echo se iluminó durante una conversación o mientras veías una serie, empieza por buscar ese día y esa hora en el historial. Si quedó una grabación, puedes escucharla y borrarla desde la misma pantalla.