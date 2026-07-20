'Andrés fue un hombre que vivió para servir', despiden a canatlense asesinado en Zacatecas

En una jornada violenta, el estado de Zacatecas despertó este sábado con la noticia de que fueron hallados 10 cuerpos en tres municipios de la entidad. Entre las víctimas se ha confirmado que había dos duranguenses, situación que también ha consternado a los habitantes de la tierra alacranera.

Fue la noche del sábado, cuando, oficialmente, se supo que entre los fallecidos se había identificado a los dos duranguenses, se trata del abogado Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del Cabildo de Canatlán, Durango, y del líder ganadero José Ángel Valdez Rivera, quien aunque vivía en Zacatecas, era de origen duranguense.

¿Quién era Andrés Vázquez Gurrola, abogado asesinado en Zacatecas?

Andrés Vázquez Gurrola era un reconocido abogado, con residencia en el municipio de Canatlán, Durango.

El abogado formó parte del Cabildo canatlense en el trienio 2022-2025. Integró la comisión de Gobernación, Normatividad y Legislación, también de la comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos, entre otras.

Fue dirigente del Movimiento Territorial en Canatlán, asumió el cargo el 14 de marzo de 2020.

En septiembre de 2020, renunció al Partido Revolucionario Institucional y a la dirigencia de Movimiento Territorial (MT), para enlistarse al Partido Acción Nacional.

Lamentan asesinato de Andrés Vázquez Gurrola

Tras la difusión de la lamentable noticia, los canatlenses comenzaron a reaccionar en las redes sociales, expresando su pesar por los decesos y para exigir justicia.

"Hoy, todo nuestro pueblo se une en un solo sentimiento: profunda tristeza por su partida, pero infinita gratitud por todo el bien que sembró entre nosotros", se puede leer en una publicación en Facebook de la "Canatlán Informativo".

"Andrés fue un hombre que vivió para servir: nunca negó su apoyo, siempre tendió la mano y caminó junto a quienes más lo necesitaban. Ayudó a cientos de familias sin pedir nada a cambio, con el corazón abierto y la bondad como su mayor fortaleza", continuó.

Cuerpo de Andrés Vázquez Gurrola descansará en Canatlán

Este domingo por la tarde, llegaron los restos del abogado Andrés Váquez Gurrola al municipio de Canatlán.

El duelo se recibió en calle Morelos #400, en Canatlán, Durango.

Se tiene previsto que la tarde de este lunes a las 16:00 horas se lleve a cabo las honras en el templo de dicha localidad, para después despedirlo en el panteón del mismo lugar.