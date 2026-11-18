Los apagones de luz suelen generar problemáticas que afectan directamente a los ciudadanos de las zonas afectadas. En algunos estados de la república se recomendó a la población tomar precauciones este 18 de noviembre debido a trabajados de mantenimiento.

Las suspensiones afectarán sectores específicos y podrían prolongarse hasta ocho horas, por lo que se recomienda organizar las actividades que requieren del servicio eléctrico. Estos procedimientos pueden generar molestias entre los usuarios, forman parte de las labores necesarias para conservar el funcionamiento de las instalaciones y prevenir fallas en el suministro.

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¿En qué estados abrá apagones durante este 18 de noviembre?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), recomendó tomar precauciones a habitantes de distintas zonas de Coahuila y Veracruz, esto se debe a que a los cortes de energía eléctrica previstos como parte de las labores de mantenimiento y modernización de su infraestructura.

Las suspensiones afectarán sectores específicos y podrían prolongarse hasta ocho horas, por lo que se recomienda organizar las actividades que requieren el uso del servicio eléctrico. Los horarios previstos varían dependiendo de la ubicación y los horarios de suspensión del servicio van desde las 10:30 hasta las 18:30 horas, mientras que en otros sectores el corte está contemplado de 10:00 a 16:00 horas.

¿En que colonias habrá cortes de electricidad de acuerdo con la CFE?

Los cortes programados para el 18 de noviembre de 2026 contemplan diferentes sectores del municipio de Torreón, entre las zonas incluidas están la colonia Prolongación de los Nogales, Colonia Cuarto de Cobián Centro específicamente en las calles de las Cigüeñas, de los Cerezos y de los Halcones además de la colonia Residencial Las Torres Sector II los trabajos se concentrarán en la avenida Torre de la Libertad.

Por su parte en el estado de Veracruz, los trabajos contemplan una suspensión temporal en el municipio de Tantima, ubicado en la región norte de la entidad. De acuerdo con el aviso las zonas que podrían experimentar interrupciones serán la cabecera municipal y localidades aledañas.

A diferencia de la información difundida para el estado de Torreón, no se especificaron los nombres de todas las localidades del municipio veracruzano, por lo que los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos correspondientes a su comunidad.