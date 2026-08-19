Apoyo Bienestar de 30 a 64 años: Quiénes se inscriben el 20 y 21 de agosto

La convocatoria de registro para una de las iniciativas de la Pensión del Bienestar dirigida a ciudadanos de 30 a 64 años aún se mantiene en pie, cuyo objetivo es el de facilitar el acceso a servicios médicos a la población vulnerable. ¿Quiénes podrán registrarse los días 20 y 21 de agosto? ¡Esto es lo que sabemos!

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

El proceso de inscripción contempla a las personas de 30 a 64 años o más que ya se han registrado en meses anteriores, para continuar con la recepción de los pagos correspondientes y con la credencialización para el Servicio Universal de Salud.

La última propuesta señalada está siendo llevada a cabo para que la población registrada en la pensión para el bienestar tenga una mayor facilidad para el acceso a tratamientos, medicinas y servicio médico ofrecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cabe resaltar que esta credencialización no implica ningún tipo de ingreso extra, además de que no solo el sector demográfico descrito será el único que podrá obtener este beneficio, ya que las personas mayores de 64 años y demás inscritos se encuentran dentro de los beneficiados .

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¿Quiénes se podrán registrar?

De acuerdo con el calendario publicado, la forma en la que se estructura la inscripción se divide en dos partes:

La primera y tercera semana del mes de agosto será para inscribir a las personas cuyo apellido paterno comience con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L; mientras que la segunda y cuarta semana estarán designadas para los apellidos que comiencen con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

El calendario de esta semana quedará de la siguiente manera:

Lunes 17 de agosto: Letras A y B.Martes 18 de agosto: Letra C.Miércoles 19 de agosto: Letras D, E y F.Jueves 20 de agosto: Letra G.Viernes 21 de agosto: Letras H, I, J, K y L.Sábado 22 de agosto: Resagados.

Por ende, las personas cuyos apellidos comiencen con las letras G, H, I, J, K y L podrán reinscribirse al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.