Pensión IMSS e ISSSTE agosto 2026: ¿qué día caerá el próximo pago?

Las fechas de entrega de pensiones proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya están cerca, por lo que muchos beneficiarios se encuentran a la espera de que el dinero sea depositado a su cuenta, pero, ¿cuál es la fecha exacta en la que caerá?

Pensiones IMSS e ISSSTE

Ambas instituciones de seguridad social brindan pensiones a los trabajadores; mientras que una de ellas se centra en los trabajadores del sector privado (IMSS), la otra se enfoca en los empleados del sector público (ISSSTE), por lo que es posible que existan distintas condiciones para ser acreedor a uno de sus múltiples apoyos económicos.

IMSS:

En el caso de este organismo, existen diversos tipos de pensiones, los cuales son determinados por la condición del solicitante, siendo estos los siguientes:

Pensión por cesantía en edad avanzada: Este apoyo es brindado cuando el acreedor se jubila o pierde su empleo a partir de los 60 años.

Pensión por vejez: Dicha pensión es adquirible al cumplir 60 o 65 años de edad, tras mil 250 semanas cotizadas bajo la Ley 97, o luego de 500 semanas cotizadas bajo la Ley 73, dependiendo del caso.

Pensión por invalidez: Se puede contar con acceso a esta pensión después de experimentar algún accidente o lesión que reduzca hasta en un 50 % la capacidad para trabajar de forma permanente.

ISSSTE:

Por otro lado, esta institución ofrece pensiones similares a las del IMSS; sin embargo, dependen de los años de servicio, salario percibido y el régimen en el que se encuentre registrado (ya sea Décimo Transitorio o Cuentas Individuales).

Pensión por retiro por edad: Al cumplir 60 años y al contar con 15 años de servicio.

Al cumplir 60 años y al contar con 15 años de servicio. Pensión por jubilación: Es posible obtener esta ayuda económica al cumplir los 30 años de servicio mínimo para los varones, o los 28 años establecidos para las mujeres.

Es posible obtener esta ayuda económica al cumplir los 30 años de servicio mínimo para los varones, o los 28 años establecidos para las mujeres. Pensión por cesantía en edad avanzada: Aun si no se cuentan con los años mínimos de servicio, se puede obtener acceso a esta pensión, siempre y cuando se cumpla con la edad de 60 años.

Te puede interesar: ¿Recibirás 3 mil pesos? Conoce quiénes cobran el programa Hombres Bienestar 2026.

Calendario oficial

De acuerdo con los calendarios de entrega establecidos por las dos instituciones de seguridad social, el abono del dinero se llevará a cabo el 3 de agosto por parte del IMSS , el primer día laboral de dicho mes.

En el caso del ISSSTE, anunció que este año se verán abonos adelantados, por lo que para el pago de agosto, se entregará el dinero a los beneficiarios en la fecha del 30 de julio de 2026 .

No obstante, el reparto del dinero no cesará en agosto, ya que aún quedan meses por cubrir:

IMSS:

Agosto: 3 de agosto.

3 de agosto. Septiembre: 1 de septiembre.

1 de septiembre. Octubre: 1 de octubre.

1 de octubre. Noviembre: 2 de noviembre.

2 de noviembre. Diciembre: 1 de diciembre.

ISSTE: