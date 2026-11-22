Armando 'Hormiga' González volvió a demostrar que necesita muy poco tiempo para influir en un partido. El delantero mexicano marcó este domingo en la goleada de Olympiacos por 6-2 sobre Iraklis, correspondiente a la jornada 11 de la Superliga de Grecia, en una actuación que confirmó su papel como uno de los revulsivos más eficaces del conjunto dirigido por Imanol Alguacil.

Fiel a una tendencia que se ha repetido en las últimas semanas, González inició el encuentro en el banquillo. Con el marcador prácticamente resuelto, el técnico español apostó por el atacante mexicano al minuto 82, dándole ingreso en la recta final del compromiso disputado en el Georgios Karaiskakis.

Adaptación instantánea en el campo

La respuesta fue inmediata. Apenas un minuto después de entrar al campo, la 'Hormiga' encontró su oportunidad dentro del área y la convirtió en gol. El mexicano atacó el espacio tras un envío al frente, ganó la posición entre los defensores y conectó un remate de cabeza que venció al guardameta rival para establecer el definitivo 6-2. Además, el tanto llegó en la primera pelota que tocó tras ingresar al terreno de juego.

Más allá de la anotación, González volvió a dejar sensaciones positivas en los escasos minutos que disputó. Su movilidad, lectura de espacios y capacidad para aparecer en zonas de remate le permitieron sacar provecho de una participación breve, pero altamente productiva, ratificando la confianza que ha generado cada vez que entra desde la banca.

Jugador diferencial en Piraeus

El encuentro tuvo un desarrollo frenético. Iraklis llegó a estar arriba en dos ocasiones gracias al doblete de Adam Žulevič, pero Olympiacos reaccionó con tantos de Lorenzo Scipioni, Jota Silva, Marius Mouandilmadji y un doblete de Leon Bailey antes de que el mexicano cerrara la cuenta.

Con esta anotación, el exdelantero de Chivas llegó a siete goles y dos asistencias en 14 partidos de la temporada 2026/27 con Olympiacos. Su producción incluye dos tantos en la Superliga griega, dos más en la Europa League y tres en la Copa de Grecia, números que respaldan el notable impacto que ha tenido pese a no ser un titular habitual.